Instagram La imagen de Paula Echevarría en bikini que desconcierta a sus seguidores La última fotografía de la exmujer de David Bustamente en su cuenta de Instagram no ha dejado indiferente a nadie

Paula Echevarría (42 años) tiene a sus seguidores de lo más informados con multitud de imágenes de sus vacaciones, algo de lo que están enormente agradecidos. No quieren perderse las aventuras de la actriz en tierras asturianas ni sus posados en Mallorca junto a Miguel Torres.

Pero con una de sus última fotografía en la piscina de un hotel ha recibido un aluvión de críticas, incluso la han tachado de no ser ella. En ella, la celebrity aparece de rodillas en la escalinata de la piscina con un bikini de lo más favorecedor en color amarillo, ataviada con unas gafas de sol y con las manos en la cabeza.

No son pocos los que han asegurado no reconocer a Paula Echevarría en la imagen, incluso la han llegado a comparar con la fallecida Carmina Ordóñez o Yvonne Reyes. Por el contrario, muchos otros seguidores opinan que Paula Echevarría no parece la misma por la decisión de pasar por el quirófano.

El precio que tiene que pagar a sus 42 años por seguir estando perfecta, señala uno de sus fans más incondicionales, asegurando también que sigue tan increíble como siempre. «¡Muy guapa! ¡Espectacular como siempre! ¡De escándalo! Pero es verdad que últimamente su expresión y su cara están cambiando un poco. Los pequeños retoques para seguir así de bella con los años es lo que tienen...», dice el comentario.

Las críticas a esta fotografía de Paula Echevarría son un ejemplo más de la exposición que tienen los rostros conocidos en las redes sociales y de los comentarios a los que tienen que hacer frente constantemente.