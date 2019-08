Instagram La imagen de Irene Rosales que dispara los rumores de embarazo La mujer de Kiko Rivera publicó una imagen que ha causado revuelo entre sus seguidores

Kiko Rivera e Irene Rosales se encuentran de vacaciones en Canarias evadiéndose de aquellas polémicas en las que el «clan Pantoja» se encuentra inmerso. Mientras tanto, la pareja descansa en la isla alejándose del foco mediático, o al menos intentando escapar de él, pues la mujer del Dj se ha tenido que enfrentarse de nuevo a los rumores de un posible embarazo.

Las alarmas han comenzado cuando Rosales ha publicado una instantánea en la que posa luciendo un vestido fluido. Sin embargo, son muchos los que intuyen bajo la tela «un pequeño abultamiento» en la zona de la tripa. Sus seguidores enseguida han comenzado a relacionar este pequeño bulto con un nuevo embarazo que, de ser cierto, se convertiría en el tercero de la pareja. «Se respira tanta paz», ha escrito junto a la imagen. Pero el comentario no se quedaba aquí, pues la nuera de Isabel Pantoja ha decidido aclarar la polémica: «Por cierto, no estoy embarazada, el aire me levanta el vestido».

Los fans no han tardado en salir en defensa de Irene: «Yo te veo estupenda, pasa de los que dicen que estás embarazada. Ni des explicaciones», «Si estuvieras embarazada que le importa a la gente. Tú haz tu vida que los que hablan de tu vida es porque la suya está vacía» o «Que embarazada ni que embarazada, si tienes un cuerpazo...¡guapísima!».

Nuevos proyectos

La pareja atraviesa un gran momento a nivel personal y profesional. Kiko trabaja por sacar nuevos trabajos musicales, a pesar de haber protagonizado una gran polémica en las fiestas de Tuilla (Asturias) al no presentarse en un concierto por una supuesta amenzaza. El Dj acaba de anunciar su nuevo proyecto: una discoteca en Sevilla en un local al que llamará Hoyo y que, tal y como él mismo afirma, tendrá «un concepto distinto». El 24 de septiembre celebrará la inauguración por invitación junto a los suyos y el 28 la abrirá para todos los públicos.