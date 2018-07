Instagram La historia de la modelo catalana de talla grande que triunfa en Los Ángeles La rubia de curvas prominentes ha logrado convertirse en abanderada de una de las causas más justas en la industria de la moda, la de la necesidad de incorporar más tallas grandes en las tiendas de toda España

Guadalupe Piñeiro Michel

Es segura de sí misma, a pesar de la mirada ajena. La joven Thais Pellicer ha conseguido lo que muchas chicas de su edad sueñan: convertirse en un icono de la moda a nivel internacional. Pero, además, el mérito de esta catalana es doble, ya que la rubia de curvas prominentes ha logrado convertirse en abanderada de una de las causas más justas en la industria de la moda, la de la necesidad de incorporar más tallas grandes en las tiendas de toda España.

«Modelo curvy», «pluz size» –talla grade-, «XL» y «cuerpo real». Todas estas son denominaciones que, en distintos puntos del mundo, se le han dado a las mujeres que son la cara visible del mismo problema: la discriminación que se hace en el mundo de la indumentaria a aquellas personas que no encajan en el modelo publicitario que imponen la mayoría de las firmas.

A nivel internacional, es famoso el caso de Ashley Graham, modelo que se transformó en un gran símbolo de las tallas grandes en las pasarelas de todo el mundo. Pero también existen ejemplos locales de mujeres que han triunfado en la moda, haciendo oídos sordos de algunos comentarios venenosos. Una de ellas es la barcelonesa Thais Pellicer.

Representante de España en L.A.

Con apenas 28 años, Pellicer desafía a los parámetros más tradicionales del cuerpo y se volvió una codiciada modelo para marcas del exterior del país. La firma Xehar Curvy posó su mirada en la catalana para representarla dentro del territorio español. «Nos conectamos a través de Instagram. Yo los felicité por su ropa y me pidieron que comenzara a trabajar junto a ellos», cuenta a ABC la joven.

A partir de allí comenzó un vínculo laboral transatlántico en el cual la española luce en las redes los modelos favoritos de la marca, de la que se transformó en embajadora en el país ibérico. «Me envían ropa y yo la promociono a través de mi cuenta de Instagram», explica.

Pero no es este el único motivo que llevó a Pellicer a trabajar para el extranjero. La modelo hace referencia también a las dificultades que encontró en este país para poder trabajar de lo que la rubia tanto ama: la moda. Sucede que «en España está complicado este tema, dado que la mayoría de las marcas ofrecen como mucho una talla 44, mientras que en otros países como Estados Unidos es posible encontrar hasta la talla 60», relata.

Otra de las cuestiones que llevó a la catalana a trabajar para firmas del extranjero es que le resultaba muy difícil encontrar prendas con estilo en su talla en territorio ibérico. «La firma para la que trabajo no solo comercializa indumentaria holgada, sino que también vende ropa ajustada, pantalones cortos y ropa a la moda».

El «juicio» de la calle

Pero el desafío para aquellas mujeres que a diario no se sienten interpeladas por el mercado publicitario masivo y los comerciales de las firmas de moda no es solamente sentirse representadas arriba de las pasarelas. En ocasiones, el juicio de la calle resulta uno de los momentos más duros que les toca atravesar.

«La gente, muchas veces, se escandaliza y las mujeres, por momentos, son las más crueles», confiesa Pellicer a ABC. Y añade que suele ocurrir que «ellas me insultan y me gritan ‘atrevida’, mientras que los hombres en cambio me dicen piropos».

Una cuestión que sorprende a la joven de 28 años es que «a pesar del avance del feminismo en el mundo, ellas suelen ser las más críticas con el cuerpo de otras mujeres».

Ser sexy en cualquier talla

Los cinco años que lleva Pellicer dentro del mundo de la moda le han enseñado mucho sobre manejo de la propia imagen, la gestión de las redes sociales y el conocimiento de sí misma.

Sucede que «antes, mi imagen no era tan aceptada, incluso por mujeres de mi misma talla. Muchas me consideraban demasiado atrevida, por mi estilo y mi look», confiesa la modelo a ABC.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la imagen de Pellicer llamó la atención de varias marcas de Estados Unidos, que se vieron interesadas en la actitud y el peculiar estilo de la catalana. «Muchas webs norteamericanas comenzaron a compartir las fotos que yo subía a mi perfil de las redes sociales. Y fue así como comencé a trabajar para el mercado de EE.UU.», recuerda la española.

Lo que logró que se destacara como modelo fue lo mismo que muchas de sus pares le criticaban: su look desenfadado y sexy. «A nosotras también nos gusta marcar nuestro cuerpo con ropa ajustada», cuenta Pellicer a la vez que destaca que en este país es complicado encontrar indumentaria XL que no sea holgada y «de señora».

Historia con final feliz

Así como son duras muchas de las situaciones que la modelo catalana debió atravesar para llegar hasta donde está hoy, Pellicer responde a las críticas con una sonrisa. Y razones para alegrarse no faltan: el próximo mes de septiembre, la modelo viajará a la ciudad de Los Ángeles para diseñar su propia línea de ropa.

El nombre de la colección llevará su nombre. Toda una prueba de fuego para la joven que, nuevamente, dará el primer paso e impulsará a otras mujeres a no temer a la mirada ajena y llevar con orgullo por las calles los diseños de su línea «Thais by Xehar».