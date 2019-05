Instagram La hija de Paz Padilla le felicita el Día de la Madre con una foto de las dos desnudas «Resumen: somos una. Feliz día», ha escrito la joven junto a la foto

Además del razonable parecido, Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer -fruto de su relación con Albert Ferrer-, comparten una química que traspasa cualquier filtro de Instagram. Tras un año separadas, en el que la adolescente ha estado en Reino Unido con la beca Erasmus, el reencuentro entre madre e hija ha sido muy intenso y ahora no pueden vivir la una sin la otra.

Anna -quien además de estudiar, se gana la vida como influencer, ha aprovechado el Día de la Madre para publicar una imagen de ambas desnudas, cuando ella era tan solo un bebé. En la fotografía se puede ver la espectacular figura que luce la presentadora y que apenas ha cambiado a lo largo de los años. «Resumen: somos una. Feliz día», ha escrito la joven junto a la foto.

Esta no es la primera vez que la televisiva se desnuda en redes sociales. Hace tan solo dos semanas publicó una fotografía desnuda cuando para celebrar que había alcanzado el millón de seguidores en Instagram. «Mi hija y mi madre no quieren que me desnude», afirmó entonces. No obstante, la televisiva había tomado una decisión, y cumplió su promesa.