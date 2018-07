Instagram En pie de guerra contra el Photoshop: critican a Pilar Rubio por una foto retocada El objetivo de los usuarios es luchar contra la anorexia prohibiendo la publicación de imágenes de cuerpos poco saludables

Incluso antes del nacimiento de Phothoshop en 1988, las revistas elaboraban cuidadosamente las apariciones de las famosas en sus portadas. Cuando nació la edición digital todo cambió, ya no se esforzaban tanto en que la fotografía saliese perfecta puesto que se podían modificar gracias al editor grafico por excelencia.

Desde que Photoshop se empezó a utilizar ha sido objeto de críticas por promover estándares de belleza corporal poco o nada realistas, especialmente en las mujeres, hasta tal punto que varios países, como es el caso de Francia, decidieron aprobar una ley «anti-Photoshop» con el objetivo de luchar contra la anorexia prohibiendo la publicación de imágenes de cuerpos poco saludables.

En la mayoría de los casos, las famosas también son cómplices y participan en el proceso de retoque en sus fotos. Un hecho que, a pesar de ser duramente criticado, ellas defienden: «Vogue no es el lugar donde vamos a ver a mujeres realistas», dijo la actriz Lena Dunham cuando criticaron una sesión de fotos que realizó para la revista junto con su compañero de rodaje en la serie «Girls», Adam Sackler. «Vogue es el lugar donde vamos a ver ropa hermosa, lugares elegantes y escapismo, así que siento que la historia me refleja y que llevo un hermoso vestido de Prada y estoy rodeado de hombres y perros hermosos, ¿cuál es el problema?», se defendió.

En esta ocasión le ha tocado el turno a una celebridad mucho más cercana, Pilar Rubio, quien esta semana ha sido duramente criticada por una imagen en la playa que la propia presentadora ha compartido a través de su perfil de Instagram.

La prometida de Sergio Ramos protagoniza la portada del nuevo número de «¡Hola! Fashion» y ha compartido una de las imágenes en la que aparece en la playa, luciendo una figura envidiable cuatro meses después de dar a luz a su tercer hijo, Alejandro. Rápidamente, sus seguidores han criticado el exceso de photoshop utilizado en la foto. «Deberías pedir que no te retoquen las fotografías!! Eres una mujer que está estupenda habiendo tenido 3 hijos y para tu edad. Si ya de forma natural eres impactante, para qué engañar a mujeres que dan a luz y tardan en recuperarse años o no se recuperan?? Tú como mujer deberías ayudar moralmente a las demás. Tu libro es para ayudar a las mujeres pero tus publicaciones con photoshop hacen todo lo contrario. Un saludo», ha escrito una usuaria. «Pareces una zombie. De lejos no se te ven las pupilas», ha escrito otra persona «Cómo será que no tiene ni ojos!! Vaya trabajo mal hecho!», son algunos de los comenatrios que la presentadora ha leído en su post.