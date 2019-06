Instagram El exagerado uso del Photoshop de Bibiana Fernández con su foto en bikini Muchas estrellas utilizan el retoque fotográfico para modificar las fotos personales que suben a sus propias redes sociales

Desde el nacimiento de Phothoshop en 1988, las famosas ya no se esfuerzan tanto para que sus fotografías salgan perfectas, puesto que pueden modificar y mejorar a su gusto todos sus defectos. A raíz de esto, el editor grafico por excelencia ha sido objeto de críticas por promover estándares de belleza corporal poco o nada realistas, especialmente en las mujeres.

Sin embargo, y a pesar de que muchas de las celebrities más conocidas defienden la belleza natural, otras muchas estrellas utilizan el retoque fotográfico para modificar las fotos personales que suben a sus propias redes sociales. Personajes como Kylie Jenner, Kim Kardashian o Beyoncé han sido acusados de vender imágenes falsas de ellas mismas en internet. Por lo general, el uso de esta herramienta es duramente criticado por promover estándares corporales poco realistas que, en el peor de los casos, pueden dejar a la estrella con un aspecto casi inhumano.

Un claro ejemplo es este en el que la modelo Bibiana Fernández, quien esta semana ha publicado una imagen suya en bikini que ha sido duramente criticada por la exageración a la hora de utilizar la herramienta de Photoshop. «Estás muy bien pero el retoque en la piel se nota un montón y blanqueaste las uñas, no me digas que no por Dios», «Se pasa 100 pueblos con los filtros» o «Te has colado con el Photoshop hasta con el tono de piel. Cada parte tiene un color diferente...habrá tomado el sol por trozos», son algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la fotografía.

Aunque uno de los más críticos ha sido un usuario que ha escrito: «Te veo demasiada delgada es tu opción, yo estoy de acuerdo con los retoques, pero cariño te doy un consejo ya no más. A mí tampoco me gustar tener años y me ha costado afrontar que tenemos que cambiar con los años. te doy un consejo yo lo he pasado muy mal verme como mi cuerpo cambia día por día, pero prefiero verme que no verme. Cuídate mucho y ánimos en vida hay miles de cosas para disfrutar de ello un besitos», ha esrito junto a la imagen.