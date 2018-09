Instagram Dulceida, vícima de acoso: «Sentí miedo e impotencia» «Si al describir a una mujer sólo se te ocurren insultos y comentarios sexuales, háztelo mirar. Si al ver a una mujer por al calle, te sientes con el derecho de acosarla, háztelo mirar», explica la influencer a través de Instagram

La influencer Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha aprovechado su fama en Instagram y ha utilizado la rede social para denunciar el acoso que ha sufrido, tanto ella como su mujer Alba, estos últimos días, toda una auténtica pesadilla.

Según cuenta en un post publicado en su perfil de Instagram, la influencer está cansada de este tipo de situaciones: «Estoy harta. Ayer fuimos a la playa a ver las estrellas y cuando nos estábamos marchando se acercó un chico, nos preguntó de dónde éramos y cuando nos fuimos me cogió del brazo y me dijo: 'Tú estás muy bonita'. Me solté rapidísimo y sentí miedo e impotencia», y asegura que esta no es la única ocasión que ha tenido que sufrir algo así. «Esta tarde, Alba y yo nos hemos vestido de hawaianas para grabar en la playa y un señor nos ha seguido y ha estado babeando y diciéndonos cosas hasta que le hemos hablado mal y se ha ido», y añade: «Ahora mismo hemos ido a comprar el desayuno de mañana y ha entrado un chico y nos ha perseguido por el supermercado, cuando pagaba se ha acercado a mí diciendo cosas que no he entendido, me ha dado un puto beso en la mejilla y se ha ido corriendo», relata.

Tras contar su propia experiencia, la influencer ha denunciado un vídeo donde un grupo de hombres jóvenes dicen lo que opinan sobre las influencers. Solo se escuchan gritos e insultos misóginos sobre el micrófono: «Me la follaba», «Zorra», «Me corro en tu culo», «Cerda». Dulceida ha asegurado que «sólo a las chicas nos dicen estas cosas»: «Los chicos, los putos amos. He sentido asco y vergüenza, no porque a una de las que se lo digan sea a mí, sino por ver a chicas tan jóvenes diciendo cosas tan graves y machistas de las mujeres».

«Creo que todas hemos vivido situaciones así. Vídeos como éste sólo fomentan este tipo de comportamientos en los que no se respeta a las mujeres. Si al describir a una mujer sólo se te ocurren insultos y comentarios sexuales, háztelo mirar. Si al ver a una mujer por al calle, te sientes con el derecho de acosarla, háztelo mirar», y añade: «Necesitaba decir esto, porque estoy cansada de sentirme incómoda, sentir miedo y que esto pase continuamente. Insultar o acosar a una mujer no es gracioso, no te hace ser guay, todo lo contrario», concluye.