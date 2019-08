Instagram Las divertidas imágenes con las que Ryan Reynolds ha troleado a Blake Lively en su 32º cumpleaños El actor ha querido felicitar a su mujer a través de Instagram sacando a la luz sus «peores» fotos

ABC Madrid Actualizado: 26/08/2019 13:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Blake Lively y Ryan Reynolds serán padres por tercera vez

Al escuchar el nombre de Blake Lively, lo primero que a muchos se les pasa por la cabeza probablemente sea lo divina y espectacular que luce siempre la protagonista de «Gossip Girl». Pues bien, puede que estas mismas personas cambien de opinión al contemplar las «maravillosas» imágenes con las que su marido, Ryan Reynolds, ha querido homenajearle con motivo de su 32º cumpleaños. Un divertido gesto que demuestra que hasta la actriz más bella de todo Hollywood puede salir mal en una fotografía.

Y es que si juntamos a Blake Lively, con Ryan Reynolds e Instagram no puede salir otra combinación que un troleo asegurado. La actriz, que esta a punto de convertirse en madre por tercera vez -el matrimonio ya tiene dos hijas: James (4) e Inez (2)-, ha vuelto a ser víctima de otra de las bromas pesadas de su marido en redes sociales, aunque caber reconocer que las imágenes son cuanto menos hilarantes.

En esta ocasión, el actor canadiense no ha querido dejar pasar la oportunidad de desearle un feliz cumpleaños a su esposa de una manera tan peculiar como ha sido el hecho de publicar una galería de fotos conjunta en la que ¡sorpresa!, el protagonista de «Deadpool» sale impecable y guapísimo en todas y cada una de ellas mientras la madre de sus hijos sale con los ojos cerrados, sin mirar a la cámara, borrosa, en una mala posición o con un gesto horrible. De esas que nada más verlas dices: bórrala ya.

Como era de esperar, la publicación de Instagram ha provocado las carcajadas de más de uno. La modelo e «influencer» Tess Holiday ha escrito: «Creo que realmente has sabido captar su esencia en estas fotografías», al igual que lo ha hecho la protagonista de «StrangerThings», Millie Bobby Brown, quien ha puesto: «Haha, feliz cumpleaños. Ella siempre va a ser preciosa». Esperemos que a Lively le haya sentado igual de bien la broma de su marido, aunque ya no cabe duda de que ya estará más que acostumbrada a los troleos de su marido.