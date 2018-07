Instagram Las divertidas imágenes de Enrique Iglesias y Anna Kournikova con sus mellizos La tenista y el cantante publicaron en sus redes sociales cómo pasan su primer verano como padres primerizos

ABC

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han sorprendido esta semana en redes sociales publicando unas fotos y vídeos de cómo pasan su primer verano con sus dos primeros hijos. Ninguno de los dos suele publicar información sobre los pequeños en internet, por lo que ha llamado especialmente la atención de sus seguidores este nuevo contenido.

El cantante ha publicado un video en alta mar en el que se le ve disfrutando con uno de los mellizos y haciéndole reír cada vez que escupía agua por la boca imitando a una fuente. El pequeño estaba en el agua gracias a la ayuda de un flotador en forma de cangrejo y con un sombrerito que le cubría la cabeza del fuerte sol. El artista, fiel a su estilo, luce un pañuelo amarillo y unas gafas de sol de estilo aviador.

En otra de las publicaciones compartidas por el hijo de Julio Iglesias, se le ve como un padrazo viendo un partido del mundial por televisión mientras jugaba con uno de sus hijos. Enrique aparecía con una bufanda de la selección española, mostrando así su apoyo a «La Roja».

La madre de los pequeños, Anna Kournikova, también se ha animado en sus redes sociales y ha subido un video bailando con uno de los bebés a ritmo de la última canción de su pareja «Move to Miami». La tenista aparecía con dos moñitos y un outfit de lo más cómodo mientras bailaba con uno de sus dos primeros hijos. En otras de las publicaciones compartidas por la atleta, se la puede ver divertida mientras ve el mundial junto a sus mellizos. Por esta y otras muchas pruebas, se puede comprobar lo orgullosa que se siente Anna de sus pequeños.

La pareja llevó en pleno secreto el embarazo de Anna. La buena noticia no se dio a conocer hasta el nacimiento de Lucy y Nichola. Tanto se ocultó que, por no haber fotos de la madre embarazada, se llegó a pensar que se había tratado de una gestación subrogada, algo quela familia Preysler no tardó en desmentirlo con rotundidad.

Desde el nacimiento de los pequeños y hasta ahora se ha podido ver lo feliz que es la familia ahora y lo bien que lo pasa durante su tiempo libre. En el tema profesional, Enrique ahora mismo descansa de su carrera musical para disfrutar de los mellizos junto a Anna mientras suena en las radios su último tema como candidato a «canción del verano».