Instagram La despampanante «doble» de Kylie Jenner que triunfa en las redes Kristen Hancher está arrasando en las Instagram por recrear algunas de las fotografías de la hermana de Kim Kardashian

No se puede negar que « las Kardashian» han creado un imperio. Kim, Khloé, Kourtney y Kendall y Kylie Jenner tienen un sello propio de identidad reconocido ya en el mundo entero. Una imagen que rentabilizan al máximo y que les permite llevar un nivel de vida desorbitado.

La «influencia» de las empresarias, que continúan protagonizando el reality show «Keeping Up with the Kardashians», también es indiscutible. Tanto es así que son numerosas las mujeres que tratan de parecerse acercarse a sus ídolos, bien sea, por ejemplo, comprando sus productos o reclamando su atención a través de las redes sociales.

Es el caso de la «influencer» Kristen Hancher, una joven que está arrasando en las Instagram por recrear de forma muy fiel algunas de las fotografías de Kylie. Y es que, a pesar de no ser la primera persona a la que comparan con la benjamina del «clan Kardashian», en este caso hay quienes no consiguen distinguir a una de la otra en las fotografías.

«Espera, ¿cuál de las dos es Kylie? Lo has bordado, reina», «Esto parece brujería», «Si me dijeran que eres la sexta hermana Kardashian me lo creería» o «La más parecida de todas», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en su perfil de Instagram.

Lo cierto es que, gracias a este tipo de acciones, Hancher ha conseguido ganar notoriedad, aunque aún le queda un larguísimo camino por recorrer para alcanzar los 140 millones de seguidores con los que cuenta Kylie en Instagram.