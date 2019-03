Instagram El «desnudo» de Paz Padilla que «avergüenza» a su hija La colaboradora ha hecho una promesa que no ha gustado nada a su madre ni a Anna Ferrer

Paz Padilla lo tiene claro, pretende publicar una fotografía desnuda cuando alcance el millón de seguidores en Instagram. La presentadora de «Sálvame» ha hecho una promesa, ganándose el aplauso de sus seguidores pero «enfrentándose» a su familia.

Y es que la idea no ha gustado nada a su madre, Dolores Díaz, ni a su hija, Anna Ferrer, que ha calificado este arrebato de su madre como una «tontería». «Mi hija y mi madre no quieren que me desnude», afirma. No obstante, parece que la televisiva ya ha tomado una decisión, y ha llegado a decir que hay quienes se han ofrecido a inmortalizar el momento: «Ya hay fotógrafos que se han puesto en contacto conmigo para hacerlo bien».

No parece complicado, además, que Padilla vaya a llegar a la cifra objetivo, pues ya cuenta con más de 996.000 seguidores en su cuenta en esta red social. Son muchos los famosos que en el pasado han lanzado una apuesta similar para complacer a sus seguidores y, de paso, ganar unos cuantos más.

Además, la presentadora no es la primera que celebraría un logro como este mostrando su cuerpo completamente desnudo. Paco León es un ejemplo de promesa cumplida, pues ya en su momento hizo arder las redes sociales con un atrevido desnudo integral que no dejaba (casi) nada a la imaginación.