Instagram El «descuido» de Georgina Rodríguez que desvelaría el gran secreto de su relación con Cristiano Una imagen compartida por la «influencer» generaba un gran revuelo, pero no ha sido la única en avivar los rumores

ABC Madrid Actualizado: 26/08/2019 17:26h

Poco queda ya de la Georgina Rodríguez que conoció a Cristiano Ronaldo durante una jornada de trabajo en Gucci, firma para la que trabajaba como dependienta. Coronada ya como una auténtica «influencer» -cuenta con casi 13 millones de seguidores en Instagram- la pareja del futbolista disfruta de una vida de lujos, trabaja como modelo para grandes marcas, y es la compañera perfecta del portugués en sus proyectos profesionales.

Cristiano y Georgina se han convertido en una de las parejas más aclamadas del panorama internacional y no son pocas las inquietudes que se han generado en torno a su relación. Ahora, un «descuido» de la empresaria podría haber desvelado uno de sus mayores secretos, que es también una de las preguntas más recurrentes que se hacen sus fans.

La española publicaba recientemente una «historia» en Instagram en la que escribía: «Esperando a mi marido. Sábado noche». Esta frase, que bien podría tratarse de una mera forma de hablar, vuelve a avivar los rumores que en anteriores ocasiones han señalado que la pareja habría pasado por el altar en secreto.

Esta imagen ha generado un gran revuelo, pero no ha sido la única en hacer saltar las alarmas. Y es que Georgina publicaba recientemente otra instantánea que hace pensar a sus fans que podría estar embarazada de nuevo, una sospecha que lleva ya unos meses acechando a la mediática pareja. Ellos, por el momento, no se han pronunciado al respecto y continúan ajenos a la polémica, pues no son dados a responder a las habladurías sobre su vida privada.