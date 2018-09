Instagram Cronología de la guerra entre las dos mujeres en la vida de David Bisbal: su mujer y la madre de su hija Elena Tablada ha querido zanjar la polémica con un contundente comunicado enviado a la prensa

Todo comenzó hace unos días cuando la mujer de David Bisbal, Rosanna Zanetti, subía unas fotos en su perfil de Instagram en las que aparecía junto a la hija del cantante, Ella -fruto de su relación con Elena Tablada- vestidas con el mismo traje de flamenca disfrutando de la Feria de Almería.

El detonante fue el comentario de una fan que aseguraba que «ponerse un vestido igual a la hija de Bisbal es provocar». Ante esta ofensa, la modelo respondía de forma tajante: «Cada quién interpreta lo que quiere, no lo que es. Es mejor no suponer historias sin saber la realidad. Es mi tercer año yendo a la feria con Ella y desde entonces me había pedido un vestido igual al mío. Esta vez fue posible y la chiquitica estaba súper feliz». La explosión fue inevitable.

Elena Tablada, madre de la pequeña, supuestamente escribió un mensaje dirigido a la mujer de su ex (a través de la cuenta de Instagram de su marca de ropa): «¿Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado tuyo desde hace tres años? ¿Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre», haciendo alusión a la respuesta de Zanetti.

La modelo, muy ofendida, decidió responder con largo texto a través de Twitter. En el mensaje aseguraba que está en contra de cualquier tipo de rifirrafe públicos: «No tendría por qué responder, pero lo hago para que no se malinterprete ni se especule. En mi teléfono NO tengo mensajes de este tipo por parte de ninguno de sus padres. No sé quién maneja esta cuenta, pero quien conoce a la chiquitica sabe que siempre pide y quiere lo de las mayores», aseguró para dejar claro que no era la «madastra malvada».

David Bisbal se posicionaba a favor de su mujer con un comentario en la fotografía: «A mí en cambio, me encantan las imágenes que compartís Javi y tú en vuestros perfiles, (donde se cuida su intimidad). Ella es muy afortunada porque no tiene 1, sino 2 familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz», escribía el cantante.

Por su parte, Elena Tablada también ha querido dejar claro su postura ante este enfrentamiento. La modelo ha enviado un comunicado en el que asegura que desea acabar con «las noticias falsas, presuntas polémicas o falsos enfrentamientos»:

«Ante las noticias en diversos medios de comunicación, sobre la presunta polémica por la publicación de una fotografía de la hija menor de mi representada, Dña. Elena Tablada Montes, es interés de mi representada poner de manifiesto que:

- Doña Elena no se ha pronunciado por ningún medio público ni red social sobre la presenta polémica creada a raíz de la publicación de una fotografía de su hija en el perfil de una tercera persona.

- Dicha fotografía, que ha sido a su vez utilizada para promocionar la marca de una diseñadora de vestidos flamencos, no ha sido en ningún caso comentada por Doña Elena.

- Tras la publicación de ésta, han salido a la luz pública noticias falsas sobre presuntos acuerdos, enfrentamientos… que en ningún caso son veraces», reza el comunicado enviado esta mañana por Elena Tablada.