Instagram Critican a Cristina Pedroche por su nueva mascota La presentadora de televisión ha presentado al nuevo miembro de la familia a través de las redes sociales

ABC Actualizado: 25/02/2019 14:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cristina Pedroche y David Muñoz no pueden estar más enamorados y seguros de su relación. No hay día en el que no muestren el amor que se profesan en sus respectivas redes sociales, a las que suben constantemente imágenes de ambos de lo más acaramelados.

Ahora el matrimonio, que se dio el «sí, quiero» el 24 de octubre de 2015 en una ceremonia íntima, ha decidido aumentar la familia con un miembro peludo, como así ha anunciado la presentadora de televisión a través de su cuenta de Instagram.

«Os presento a Anura. Bienvenida a la familia Pedroche Navas. No puede ser más bonita», escribe la polifacética Pedroche junto a la fotografía del precioso animal, que cuenta con un ojo de color azul y otro oscuro.

Pese a que esta noticia, a priori, no debería de desentrañar ninguna polémica, han criticado a la presentadora de televisión y al cocinero el hecho de que el perro haya sido comprado y no adoptado (cosa que en ningún momento la pareja ha confirmado).

«Las personas que estamos concienciadas opinamos que esta mujer tiene que dar ejemplo, tenemos todo el derecho del mundo y además, el deber de hacerlo, ya que ellos no tienen voz para defenderse y pedir ayuda. Y si se tiene un mínimo de conciencia y amor por los animales hay que adoptar y fomentar la adopción, y más si se es famoso», es uno de los comentarios que le han dejado en su cuenta de Instagram. Sus defensores no han tardado en defender a Pedroche.