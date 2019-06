Instagram Cristina Pedroche cuenta en primera persona su experiencia con la copa menstrual La televisiva ha defendido el uso de este nuevo método

Ser un personaje público no siempre es fácil. Muchos rostros conocidos se exponen a diario a un sinfín de críticas en las redes sociales, donde los usuarios libremente opinan bajo el signo del anonimato y muchas veces son hirientes. Cristina Pedroche es sin duda una de las famosas que más críticas recibe, siempre está en el punto de mira, ya sea por sus atrevidos «looks» de Nochevieja, su físico o su relación con el cocinero David Muñoz.

La última oleada de comentarios ha surgido esta semana en torno a una confesión de la colaboradora de televisión. Y es que Cristina Pedroche ha reconocido que desde hace un tiempo utiliza la copa menstrual -la última fórmula para controlar el sangrado de la menstruación y una de las más ecológicas y sostenibles. Se trata de un recipiente de silicona que se inserta en la vagina durante la menstruación para retener el flujo menstrual. El sangrado queda contenido en el interior de la copa hasta que se extrae de la vagina y se desecha el líquido en el WC. No produce alergias y a diferencia de compresas, salvaslips o compresas de algodón es reutilizable-.

La televisiva ha defendido el uso de este nuevo método, haciendo oídos sordos de todos los usuarios que la han criticado por utilizarlo: «Hoy he subido un story diciendo que usaba la copa menstrual y he recibido muchísimos mensajes. Unos positivos, contándome que ellas también la usaban y estaban muy contentas, otros negativos, diciéndome que era una guarrada que lo contara (estos por supuesto los obviaré) y otros mensajes con muchas dudas», tras lo cual ha contado su experiencia: «Me la cambio antes de irme a trabajar y me aguanta todo el día hasta que llego a casa. (Unas 10 horas, puede estar hasta 12h). Nunca jamás la he llenado más de la mitad. Siempre pensé que sangraba mucho pero con la copa te das cuenta de la realidad. Con las compresas aunque solo sea una gota parece que se mancha mucho más» y asegura que puede hacer deporte con ella: «Corro, hago yoga, hago pinos...No se nota nada, no duele, no molesta...y si lo hace es porque no está bien colocada, así que, sácala, lávala y vuélvela a poner».

Uno de los temas que más preocupa sobre este nuevo método es la limpieza de la copa menstrual: «Antes de usarla en cada ciclo la meto en agua hirviendo. Después entre puesta y puesta simplemente la lavo bien con agua calentita. Y cuando termino la vuelvo a hervir para ya guardarla hasta el siguiente mes» y explica que es muy fácil de usar: «Las primeras veces (como en todo) es raro. Pero como mucho en un par de meses te convertirás en experta. (Yo al principio me metía en la ducha para quitarla porque me daba cosa que se me cayera)». Tras lo cual envía un mensaje ecológico: «El uso de la copa menstrual no solo te beneficia a ti sino también al medio ambiente».