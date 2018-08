Instagram Cristina Cifuentes recuerda el peor momento de su vida: «Estuve muy cerca de la muerte» La expresidenta de la Comunidad de Madrid conmemora el día de su accidente por medio de una imagen y unas palabras muy emotivas en sus redes sociales

Hace cinco años del día en que Cristina Cifuentes sufrió un accidente de tráfico que casi acaba con su vida. La expresidenta ha decidido recordarlo por medio de las redes sociales, sobre todo mostrándose muy agradecida por seguir viva.

«Hoy hace cinco años, a esta misma hora, estuve muy cerca de la muerte. Me cogió de la mano, me habló», comenzaba Cifuentes. Hay que recordar que estuvo en coma inducido casi dos semanas. Casi me convencí para acompañarle... pero escapé. Después de una experiencia así, la vida te cambia por completo», continúa la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Pese a ser el momento más duro de su vida, Cristina Cifuentes se ha tenido que enfrentar a otros momentos complicados como la reciente investigación sobre su máster. «Hoy miro el futuro con optimismo», concluye en su publicación. En está última frase deja ver que para ella ahora hay un mundo entero de posibilidades y, aunque haya dimitido de su cargo político, volverá a trabajar en su puesto de funcionaria.

Aunque se está alejando de la publicidad de su anterior cargo, sigue estando en el punto de mira y más a través de las redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores. La expresidenta compartió hace unos días una imagen de sus primeras vacaciones desde hacía ocho años, pues siempre se había quedado trabajando en la época estival.