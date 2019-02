Instagram «Las dos caras» de Cristina Pedroche en Instagram La presentadora es sin duda una de las famosas que más críticas recibe, siempre está en el punto de mira, ya sea por sus atrevidos «looks»

Ser un personaje público no siempre es fácil. Muchos rostros conocidos se exponen a diario a un sinfín de críticas en las redes sociales, donde los usuarios libremente opinan bajo el signo del anonimato y muchas veces son hirientes. Cristina Pedroche es sin duda una de las famosas que más críticas recibe, siempre está en el punto de mira, ya sea por sus atrevidos «looks» de Nochevieja, su físico o su relación con el cocinero David Muñoz. Una simple foto publicada en Instagram puede ser la causante de una nueva polémica en torno a la presentadora, sin embargo ella hace caso omiso de las críticas.

Esta mañana, la televisiva ha colgado dos imágenes en su perfil de Instagram. Una en la que aparece con el gesto torcido y otra posando con una sonrisa espléndida. De esta forma, Pedroche ha dejado claro que no solo no siempre la primera foto es la mejor, si no que tiene que hacerse muchas hasta conseguir el resultado esperado por ella: «Cuando te quieres hacer una foto y te haces mil para salir bien. Hoy también os enseño una mala. ¿O en realidad es la buena?», ha escrito junto a las imágenes.

Los usuarios de la red social no han tardado en comentar, la mayoría de ellos piropos hacia la periodista asegurando que tanto en una como en otra sale estupendamente. «Con lo bella que eres en cualquier foto sales bien», «Si esta es la mala, me dejas muerta» o «Sales bien igualmente y lo sabes», son algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la imagen.