Anna Ferrer avanza detalles de cómo será su boda La hija de Paz Padilla sale con Iván Martín, un surfista de 27 años

Anna Ferrer Padilla ha terminado la carrera de económicas, ya ha finalizado sus prácticas en Mediaset y ha presentado oficialmente a su novio. Ahora, el siguiente paso es formar una familia, planes que la hija de Paz Padilla ya ha empezado a pensar según su última publicación en las redes sociales.

La hija de la presentadora ya tiene en mente planes de boda, pues la joven ha pasado todo el verano junto a su novio Iván Martín, el surfista con el que ha pasado horas en el mar y en la arena. Además, Anna ha invitado a su pareja a Zahara de los Atunes, uno de los lugares favoritos de la joven y en donde tiene pensado grandes planes.

«De pequeña vine a una boda en este hotel y me enamoré perdidamente. Desde entonces siempre he dicho que me casaría aquí... quién sabe», ha escrito Anna en una publicación de Instagram donde aparece junto al Hotel Varadero, en Cádiz. Ella tiene 22 años y el 27, ambos son jóvenes y aunque llevan pocos meses de relación, es posible que estén pensando en dar un paso más. Iván ha entrado fácilmente en la familia de su novia tal y como se pudo ver cuando Paz iba agarrada del brazo de su yerno haciendo su papel de suegra orgullosa en la graduación de su hija.

Puede que la pareja tenga pensamientos de compromiso o puede que no, pero esto dependerá de si Iván decide hincar rodilla ante su nuevo amor.