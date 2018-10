Instagram El agridulce cumpleaños de Patricia Conde «A mí la muerte me pillará con muda limpia», explicó la presentadora después de tener que ingresar en el hospital por fiebres altas

El pasado viernes 5 de octubre, Patricia Conde cumplía 39 años. Tal y como ha mostrado la presentadora en su cuenta de Instagram, pasó su día rodeada de calma y tranquilidad, aunque según hemos podido saber, esta relajación no duró demasiado a Patricia y es que después de un gran día en el que se mimó como nadie, acabó en urgencias.

«Todo era perfecto (bueno, la verdad es que me encontraba un poquito mal) y como soy así de burra, tiré de mis reservas de energía. Pero cayó la noche y la fiebre subió tanto que acabé en urgencias», ha escrito la presentadora a través de su perfil de Intagram. Aunque no dio los detalles de su dolencia, la modelo confirmó que ayer por la noche no pudía presentar «WifiLeaks», el programa que presenta junto a Ángel Martín, debido a que todavía se encuentra sumida en un tratamiento que le obliga a tomarse un sinfín de medicamentos vía intravenosa. «Así que hoy no podré estar en el programa y me fastidia porque yo he hecho directos a punto de morirme y muchos compañeros míos igual... Sonreímos, hacemos el chiste y no parece que la noche anterior tuviésemos una pielonefritis o endocarditis infecciosa o un cólico nefrítico», y añadió: «En fin, que estaba chunga de salud pero todos me decían que qué guapa estaba con la cara lavada, sin peinar y hecha una mierda, mientras me metían por vena nolotil, paracetamol y antibióticos», dijo.

«A mí la muerte me pillará con muda limpia (como decían y dicen muchas de nuestras abuelas) y con buena cara, eso seguro. Mucha salud y mucho amor para todos y millones de gracias por vuestras felicitaciones», sentenció.