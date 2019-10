Una influencer rusa «posturea» en Instagram con los disturbios de Barcelona de fondo A Elena Rybalchenko le están lloviendo las críticas por la imagen que ha subido a la red social

ABC Actualizado: 17/10/2019 12:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cataluña vive días negros. Los radicales llevan tres días tomando las calles como respuesta a la sentencia del «procés» y no parece que la cosa vaya a mejorar por la inacción del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Los encapuchados han quemado cubos de basura y coches, tirado ácido y piedras a la Policía y Mossos d'Esquadra, además de provocar el caos en las calles.

Se han visto innumerables imágenes de anónimos que han subido a las redes sociales lo que están sufriendo en Cataluña. Y entre esas imágenes, la influencer de fitness Elena Rybalchenko ha publicado otra fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece con las llamas de fondo en Barcelona (posiblemente en Paseo de Gracia) y ella posando como si de una modelo se tratara, sin preocuparle lo que sucede detrás.

«¡Barcelona está en llamas! Esta noche es como una película de acción de Hollywood», escribe la influencer, que cuenta con 700.000 seguidores en la red social, junto a la polémica imagen, y añade tres hashtags: #llibertatpresospolitics, #libertatpresospolítics e #independenciacatalunya.

La lluvia de críticas no ha tardado en llegar. Son muchos los que han tachado a Elena Rybalchenko de insensible y le han recriminado que utilice los disturbios para promocionarse. «Si estabas preocupado por Barcelona, publicar una jodida foto tuya con el fuego detrás como si estuvieras en una película o en una sesión de fotos no es la mejor manera de hacer que la gente sepa lo triste que estás. Solo piensa un poco más y deja de tener esa estúpida personalidad. No estás ayudando en absoluto. Que pena por esto. Ojalá nunca suceda en tu país. Muestra un poco de respeto, por el amor de Dios», es uno de los comentarios que le han dejado en su cuenta de Instagram.