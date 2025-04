La inesperada llamada telefónica de Rocío Flores a su madre, al descubierto

Antonio David Flores podría estar llevando al límite la paciencia de su exmujer , Rocío Carrasco . Tras su participación en la última edición de «Gran Hermano Vip» y anunciar que es el nuevo colaborador de «Sálvame», la presencia de los miembros de su familia en la prensa va cada vez en aumento. Además, su regreso a los focos ha sacado también de las sombras a Rocío Flores , su hija, que también ha dado mucho que hablar por el conflicto que mantiene abierto desde hace años con su madre.

El pasado fin de semana el ex guardia civil volvía a jugarséla acudiendo al plató de «Sábado Deluxe» para hablar una vez más de su exmujer y de la relación de esta con sus dos hijos. Unas palabras que le podrían salir muy caras, pues Rociíto y su actual marido , Fidel Albiac , no dudan en emprender acciones legales en su contra por este tipo de acciones.

Tal vez ahogado por los problemas económicos que él ha reconocido tener, Antonio David habló de nuevo sin tapujos sobre la guerra familiar que azota a su familia prácticamente desde el fallecimiento de Rocío Jurado . Y es que madre e hija llevan sin hablarse cerca de ocho años, desde que abandonó el domicilio materno, tal y como la propia joven confesaba recientemente. Pero tal y como desveló su progenitor, Rocío Flores habría decidido poner fin a esta situación inesperadamente y llamar por teléfono a su madre.

Según las palabras del colaborador, su hija habría intentado contactar con su madre hace aproximadamente dos semanas. «Rocío me comentó por la mañana que tenía intención de llamar a su madre y me dijo que a ver si tenía suerte y mamá le cogía el teléfono », relató en «Sábado Deluxe». Además, De ser cierto, este desplante se sumaría a otros relatados por Antonio David. Una información difícilmente contrastable teniendo el cuenta el hermetismo con el que Rocío Carrasco trata los asuntos de su vida privada. Por su parte, María Patiño le preguntó a Antonio David el motivo de la llamada pero este le dijo que no podía contarlo en televisión. La periodista interpretó que habría pasado algo en la vida de la joven, importante, que habría motivado el acercamiento después de tantos años.

Este relato se suma también a las últimas palabras de Antonio David Flores, que aseguraba que por petición de tu hija iba a echar el freno en sus apariciones «para no poner piedras en el camino » del acercamiento, por petición propia de su hija: «Rocío Flores lleva mucho tiempo necesitando a su madre . Yo tengo fe en que las cosas se puedan solucionar. Tengo fe».