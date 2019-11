La inesperada confesión de Chabelita sobre la guerra con Isabel Pantoja Madre e hija están enfrascadas, desde hace meses, en una guerra que parece no tener fin

El regreso de Isabel Pantoja a la televisión ha traído consigo, irremediablemente, un mayor interés público por los entresijos del clan familiar, ya de por si alto para la prensa del corazón. Desde que la tonadillera regresara de «Supervivientes» tanto su vida privada como las relaciones con sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja han copado los titulares y no precisamente de forma positiva.

Han sido unos meses complicados para los Pantoja, en primer lugar por el supuesto chantaje de Isa P a su hermano con airear una presunta infidelidad a Irene Rosales, su pareja y madre de sus hijos. Estas informaciones tensaron al máximo el malestar en la familia, que se intensificó aún más tras el ingreso hospitalario de la madre de Isabel Pantoja, Doña Ana, y la ausencia de la hija de la artista en el centro hospitalario. Además, Chabelita confesó estar muy dolida después de que su madre no asistiera a su debut musical, al que tampoco acudió su hermano.

Parece que en los últimos días las aguas estarían volviendo a su cauce, pues la viuda de Paquirri elogió públicamente, durante la emisión de «Idol Kids», el nuevo trabajo artístico de su hija. Unas declaraciones que pillaron por sorpresa a muchos, incluyendo a la propia Chabelita, que asegura haberlas recibido con mucho cariño. «No pensaba que ella no iba a hablar de mi tema, pero me ha hecho mucha ilusión que hablara sobre mi canción», comentaba esta mañana en «El Programa de Ana Rosa».

Pero a pesar de que en un principio parecía que entre madre e hija se había producido un acercamiento, Isa Pantoja ha confesado que aún no se hablan y que no ha obtenido respuesta por parte de su progenitora. «Entiendo que la cosa está fría. Yo he puesto medios para acercarme a ella, pero no he tenido respuesta», ha confesado repentinamente.

Chabelita también se ha pronunciado sobre la presencia de Dulce Delapiedra, una de las enemigas de su madre, en su viaje familiar a los Emiratos Árabes. Un carísimo viaje al que se llevó también a su actual pareja, Asraf Beno y a su hijo, Albertito: «Yo no le prohibo que se acerque a la gente que ella quiera o que considere que tiene una amistad con ella, pero le expliqué que no expusiera el cariño así hacia ciertas personas que a mí me pueden hacer daño. Eso es lo que hago con Dulce desde hace años para evitar que mi madre se pueda sentir dolida», ha contado, haciendo referencia también a la relación de Isabel Pantoja con su exnovio, Omar Montes.