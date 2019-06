La indignación de Teresa Rabal: «Se han tergiversado mis palabras, generando una falsa alarma» El programa de Telecinco «Socialité» publicó una entrevista con la cantante y actriz en la que confesaba que sus deudas económicas le habían obligado a vender su casa y volver a vivir con su madre

ABC Madrid Actualizado: 12/06/2019 11:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Teresa Rabal, ahogada por las deudas

Este fin de semana, el programa de Telecinco «Socialité» publicaba una entrevista con Teresa Rabal, 66 años, que la que se evidenciaba que la cantante y actriz no pasaba por su mejor momento, puesto que sus deudas económicas le habían obligado a vender su casa Villa Renata, una casa de 800 metros cuadrados, y volver a vivir con su madre. «Me he venido a vivir con mi madre que tiene una casa enorme, que al final todo el día me lo pasaba aquí y estoy encantada... Aunque el día que entregué las llaves de mi casa fue muy doloroso, lloré, porque ha sido toda mi vida ahí pero los recuerdos se llevan con uno mismo», decía durante la entrevista.

La hija de los actores Francisco Rabal y Asunción Balaguer enseñó cómo era su nueva vida al lado de su madre de 94 años: «Yo tenía deudas creadas porque en momentos de crisis trabajaba con las instituciones y televisiones y producíamos … y eso va haciendo bola. Entonces tuve que vender mi casa», dijo en referencia a la mansión en la que vivió gran parte de su vida junto a su marido Luis Eduardo, fallecido en 2017. «En esa casa he vivido muchas cosas que me las he llevado conmigo, no solamente dentro de mí sino que las tengo aquí. Me he traído mis muebles, mis cosas de trabajo… Se han quedado los muros, pero lo que había dentro me lo he traído yo», añadió.

Primeras declaraciones

El programa de Telemadrid «Está Pasando» se puso ayer en contacto con la actriz, la cual aprovechó su minuto en televisión para desmentir la noticia: «No pienso ir a una televisión en bastante tiempo porque han mentido y me han hecho mucho daño», dijo asegurando que concedía esa pequeña entrevista por la amistad que la unía a Inés Ballester, presentadora del espacio televisivo. «Con motivo del revuelo causado por la noticia publicada respecto a mi estado financiero, me veo en la obligación de aclarar que en ningún momento yo hice dichas declaraciones, puesto que en ningún caso se ajustan a mi realidad.

Si bien vendí mi casa para hacer frente a una serie de deudas adquiridas con el banco, mi situación económica nunca ha sido ruinosa. Siempre he hecho frente a mis obligaciones fiscales y financieras, y llegados a este momento de mi vida, común a muchas personas de mi edad, en el que me vi viviendo sola en una casa grande y cuidando de mi madre, de 93 años, 24 horas al día, decidí trasladarme a vivir con ella, puesto que era la opción más sensata, pudiendo de esta manera, además, saldar la deuda bancaria. Situación en la que, estoy segura, se han visto muchísimas personas, no siendo esto dramático ni lastimoso.

Mi intención en todo momento fue celebrar la tranquilidad después de unos años tristes, debidos como sabéis a mi enfermedad y la de mi marido, fallecido en 2017.

Tanto yo, como mi familia, estamos muy bien, por fin, y lo último que queremos es propagar problemas inexistentes. Me duele que se hayan tergiversado mis palabras, generando una falsa alarma que ha preocupado mucho a mi entorno. Ruego, por favor, se aclare con esta nota esta situación».