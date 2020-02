Indignación con Paula Echevarría por su foto en África: «Es vergonzoso» La actriz, que se encuentra de viaje junto a Jesús Calleja, ha desatado la polémica en las redes sociales

El viaje que Paula Echevarría está realizando por África junto a Jesús Calleja se está volviendo en su contra. Muchos comenzaron echándole en cara que más que una aventura parecía un viaje de lujo, ya que también ha viajado junto a ella su novio, Miguel Torres. Posteriormente, le han llegado a recriminar que en todas las fotografías aparezca maquillada, una crítica a la que la propia actriz contestó, preguntando si es eso lo más llamativo de las increíbles instantáneas que está compartiendo.

Pero la fotografía que más revuelo ha generado ha sido una en la que aparece promocionando un champú de una conocida marca, por utilizar su experiencia en «Planeta Calleja» y su estancia allí para hacer publicidad. «No me parece muy apropiado mezclar este viaje con la promoción del champú», «Qué cutre te ha quedado meter esta colaboración en este viaje, el dinero os pierde por completo, qué pena», «No era el momento. Por que no ganes en un viaje X euros no pasa nada. Disfruta África, es maravilloso, y con Jesús Calleja tiene que ser una maravilla», «Pues aprovecha para lucir tu pelo bonito haciendo alguna labor de ayuda a los que menos tienen» o «Vergonzoso, según lo que pasa en el mundo diario», son solo algunos de ellos.

Y es que son muchos los que consideran que las «influencers» parecen una «teletienda», algo de lo que se quejan no solo sus fans, sino seguidores de otras personas que también se dedican al mundo de las redes sociales. En este espacio virtual realizan acciones publicitarias de la mano de marcas de todo tipo que en la mayor parte de las ocasiones se pagan a precio de oro.

Pero Echevarría ha decidido intentar ignorar las innumerables críticas que está recibiendo para disfrutar de su aventura al máximo y sigue compartiendo contenido en sus redes, con el que avanza en cierto modo el programa que pronto verá la luz y gracias al que está descubriendo el continente.