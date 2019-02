La indignación de la madre de Nacho Vidal: «No es cierto que mi hijo tenga VIH» Desde que ayer por la tarde saltase la noticia que habría contraído el virus, los usuarios no han dejado de preguntarse en qué situación se encuentra el actor porno más famoso de España

Desde que ayer por la tarde saltase la noticia que Nacho Vidal habría contraído el VIH, los usuarios no han dejado de preguntarse si es cierta la noticia y en qué situación se encuentra el actor porno más famoso de España.

Todo comenzó con una publicación del diario «El Nacional.Cat», en la que aseguraban que el intérprete había dado positivo en el virus del VIH y como consecuencia, y tal y como dicta el protocolo, todo lo que rodeaba al cine porno a nivel europeo se había detenido. La web especificaba que todas las producciones de cine para adultos se habían paralizado para que los actores que hubiesen compartido escena con el catalán se sometieran a la prueba de VIH que determinase si habían sido contagiados.

Tras esta primera exclusiva, el suplemento de «El Nacional.Cat» se puso en contacto con el actor que no quiso realizar declaraciones al respecto: «No se de dónde sacas la info pero es de muy mal gusto. No diré nada gracias», se limitó a decir. Sin embargo, la investigación no quedó ahí y «Jaleos» ha conseguido contactar con la madre de Nacho Vidal, la cual no ha dudado en desmentir la noticia de forma tajante: «Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH».

A finales de los años ochenta, contraer el VIH era colarse en el pozo negro y sin salida habitado por gente de mal vivir. Eso era lo que decían en los medios de comunicación, pero en esos momentos casi nadie conocía nada de esta enfermedad, no como ahora. Por la pequeña pantalla comenzaron a desfilar personajes célebres que eran seropositivo para el virus VIH. Una enfermedad que la gente empezó a temer y que nadie sabía de dónde venía pero que no paraba de propagarse. A pesar de los extraordinarios avances de la ciencia, a día de hoy tan solo en Madrid, cada año se detectan 1.000 casos nuevos de sida, una epidemia relacionada en gran medida al realizar actos sexuales sin métodos de protección.

A lo largo de la historia, el sida ha arrebatado la vida de millones de personas, entre los que se encuentran el filósofo Michel Foucault (1984), el actor Rock Hudson (1985), el poeta Jaime Gil de Biedma (1990), Freddie Mercury (1991), solista del grupo Queen o el actor Anthony Perkins (1992). También han sido muchas los famosos que han luchado contra ella apoyando causas sociales. Así, Diana de Gales, íntima amiga del mejor cantante del siglo XX, se convirtió en embajadora del «National AIDS Trust», dedicando gran parte de sus esfuerzos a promover la concienciación y prevención del VIH. No fue la primera vez que prestó su apoyo a la causa. En 1987, Diana fue invitada a abrir el primer centro especializado en enfermos de SIDA en Reino Unido, donde fue fotografiada estrechando la mano de algunos de los pacientes que allí se encontraron y desafiando de esta forma la creencia popular de que la enfermedad podría transmitirse tan solo por el contacto humano.