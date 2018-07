La indignación de la comunidad LGTBI por la participación de Aitana Ocaña en el Orgullo 2018 Las redes sociales se han llenado de comentarios respecto a la posible presencia de la cantante en una de las carrozas del desfile, si bien la joven no ha confirmado ni desmentido la forma en la que estará presente en las fiestas

Aitana Ocaña está una vez más en el ojo de la polémica en Twitter, esta vez por formar parte del Orgullo. Es verdad que con cualquier acto o palabra que diga la cantante surge revuelo, esta vez no iba a ser diferente a las anteriores.

La ex triunfita de la última edición de «Operación triunfo» comunicó en el último evento al que asistió que estaría presente el sábado durante la celebración del festejo, pero que no podía adelantar nada sobre su papel en él. Esto no gustó a los internautas, formándose un rápido revuelo ante la posiblidad de que «la cantante lideraría una carroza de el Orgullo LGTBI 2018». Un gesto criticado por los usuarios, molestos porque una persona heterosexual presida una de las carrozas que desfilarán el sábado.

Aitana no se quedó callada y contestó vía twitter ante la polémica ocasionada por el rumor.

Por favor os pido que no empecéis a poner comentarios dañinos. No puedo contar todavía nada pero el lugar donde he sido invitada hemos sido invitados TODOS mis compañeros de Operación Triunfo. Espero que lo podáis saber pronto (tampoco se si podrán ir todos por agenda) Gracias. — Aitana (@Aitana_ot2017) 4 de julio de 2018

Ocaña contestaba de forma clara y concisa. Ha decidido contestar algunos comentarios para acabar con los falsos rumores y zanjar de una vez la polémica.

Hola os entiendo perfectamente. Como no iba hacerlo... pero ¿Quien dijo que yo iba a respresentar una carroza? Realmente no es así. De verdad que no puedo decir nada, ayer me preguntaron y no quise mentir simplemente decir que no podía decir nada. Siento si os ha sentado mal. — Aitana (@Aitana_ot2017) 4 de julio de 2018

Habrá que esperar hasta el sábado para conocer cuál es el papel de Aitana en el Orgullo LGTBI 2018 .