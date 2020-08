El impresionante «antes y después» de Jorge Fernández tras su enfermedad El presentador, que ya había hablado sobre sus problemas de salud, busca crear conciencia a través de esta publicación

Hace unos años comenzó a ser evidente el gran cambio físico de Jorge Fernández quien, tras numerosas especulaciones, decidió salir al paso y explicar el verdadero motivo de su pérdida de peso: «Es cierto que he perdido 8 o 9 kilos en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso ideal», explicó.

Fernández sufrió la enfermedad de Lyme, provocada por la picadura de una garrapata, una dolencia que le costó enormemente superar: «Cuando tú tienes mal el sistema inmune por una mala gestión del estrés, como fue mi caso, esas bacterias, que en mi caso fueron la borrelia, la varesa y la bartonella, me salieron a la sangre y me hicieron el lío», comentó prácticamente recuperado hace unos meses en el programa «Carrusel Deportivo», de la Cadena Ser.

Ahora, el televisivo ha compartido en sus redes sociales una nueva reflexión relacionada con este tipo de enfermedades con el fin de crear conciencia sobre la salud. Para ilustrar su mensaje, ha compartido dos imágenes, un impactante «antes y después» en las que se puede ver cómo ha cambiado su cuerpo en los últimos meses. En una de las imágenes aparece muy delgado y en la actual, se ve cómo ha recuperado su forma física.

«Entre la foto de la izquierda y la de la derecha han pasado 12 meses exactamente. ¿Qué hay entre una foto y otra? ¿Qué he podido hacer para que en un año, la diferencia sea considerable?», comienza preguntando en la publicación. «Lo primero, ser consciente de mí situación, de mi problema, de mi debilidad. Eso me llevó a estudiar mucho sobre toda la sintomatología que hacía que estuviera débil. Cuanto más sabía, más me ayudó a centrar el tiro de qué necesitaba y de qué profesionales tenía que depender. No todos valen para ciertos momentos claves y críticos», recuerda.

Eso sí, Fernández remarca la importancia de tomarse en serio el cambio: «Esta ayuda médica (que es indispensable), no sería eficaz si uno no se pone un día delante del espejo y dice: '¡SE ACABÓ!'. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para terminar con esto. Tu determinación va a hacer que te quedes paralizado por lo mal que te encuentras o que busques soluciones hasta debajo de las piedras. Las causas por las que llegamos a estar así durante años, pueden ser muchas».

En la publicación, además, el presentador detalla la importancia de escuchar al cuerpo, ya que hay muchas patologías que pueden estar afectando a nuestra salud sin darnos cuenta. «A mí todavía me queda mucho camino que recorrer para estar al 100%, pero por lo menos, sé cuál es mi camino. Intenta buscar tú el tuyo».