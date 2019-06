Instagram La importante decisión de Alba Díaz que pone a prueba su relación con Javier Calle La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz «El Cordobés» emprende una nueva vida en París

No es ninguna novedad que Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz «El Cordobés» se ha erigido como una auténtica «influencer». La joven vive una vida de lo más intensa: actualmente cursa sus estudios en The College for International Studies, un centro especializado en negocios y comunicación, al tiempo que lo compagina con su gran afición, la moda.

Esta semana, Díaz ha viajado a París con motivo de un evento publicitario de la mano de la firma Chanel y, pese a que se trata de una visita temporal, ha aprovechado para anunciar una gran noticia: «Acabo de llegar a la ciudad donde voy a pasar los próximos dos años. Esto es una visita exprés por trabajo pero os juro que estoy enamorada, y no paro de comer crepes. Qué rico! Una pena el tiempo... pero bueno a disfrutar igual!».

Acompañada por una amiga, ha recorrido las calles de la capital francesa y sus locales de moda y no ha podido evitar confesar su amor por la ciudad. Así, el próximo mes de agosto regresará para comenzar con el papeleo previo al traslado.

Actualmente Díaz vive en Madrid con su madre, mientras que su novio, Javier Calle, lo hace en Marbella, donde se establecen sus negocios de la hostelería. Aún así, a pesar de que se dejan ver juntos cada vez que sus apretadas agendas se lo permiten, la pareja seguirá manteniendo una relación a distancia, esta vez en dos países diferentes.

Su relación salió a la luz el pasado mes de noviembre, justo después de que el empresario formalizara su divorcio con Coki Prieto Pareja-Obregón, con quien se casó en diciembre de 2017. Y es que pese al poco tiempo que llevan saliendo juntos, han demostrado ser una pareja de lo más estable: «Qué cara más bonita tiene esa niña», le declaraba Calle a Alba en una foto de ambos en blanco y negro.