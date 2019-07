Las impactantes declaraciones del sobrino del emir de Dubái sobre el maltrato hacia las mujeres Marcus Essabri ha denunciado la violación de los derechos humanos de los Emiratos Árabes

ABC Madrid Actualizado: 24/07/2019 14:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La fuga de la Haya de Jordania junto a sus dos hijos y a tan solo una semana del juicio que decidirá la custodia de los descendientes que la princesa tiene en común con Mohammed bin Rashidal Maktum, un sobrino del emir de Dubái, Marcus Essabri, ha decidido posicionarse en contra de su tío, confiando en que el Tribunal Superior de Londres destape y castigue el maltrato que sufrieron en palacio la princesa y dos de sus primas, Shamsa y Latifa. «Creo que si me quedo callado, esto no va a parar nunca», ha declarado en una entrevista en el programa «60 Minutes» de la televisión australiana.

Essabri conoce a la perfección la difícil vida a la que las mujeres del emirato se deben enfrentar, y por ello ha declarado en el programa que Haya es quien realmente conoce lo sucedido en palacio y por ello apoya la declaración de la princesa: «La única persona que conoce la verdad sobre lo que les pasó a mis primas Latifa y Shamsa es la princesa Haya. Espero que aproveche el caso judicial para contar al mundo cómo han sido tratadas. Tiene la oportunidad de hacer algo bueno por esas pobres mujeres». El emir ha comparado el trato que recibían ambas mujeres como el de un «animal» aunque «ni se le trataría de la manera en la que ellas han sido maltratadas».

Shamsa y Latifa

El sobrino del emir ya había denunciado en otras ocasiones la situación que estaban sufriendo sus primas con las que, según cuenta en una entrevista al diario «The Times», solía jugar de pequeño. En 1999, Shamsa le llamó por teléfono para confesarle su plan de huida debido a las «mentiras de palacio» y a la situación de las mujeres en Dubái. Preocupado, Marcus contactó con su tía para poder solventar el problema, pero la reacción de Huriah Ahmed Al M'aash fue la de enfadarse con él. Al poco tiempo recibió una carta de la princesa para disculparse por la actitud de su madre, la cual ha sido publicada por el diario antes mencionado: «Estaba pensando en escaparme. Se que eso no solucionará ninguno de mis problemas, y por eso he decidido volver a hablar a mi madre. ¡Pero ahora me he dado cuenta de que todavía no estoy satisfecha!».

Un año después, Shamsa decidió buscar la libertad cuando se encontraba en Reino Unido, objetivo que no consiguió debido a que fue interceptada en Cambrigde y devuelta junto a su padre. El castigo que la joven recibió por intentar escapar del emir fue la prisión donde ha permanecido durante ocho años sin saber nunca más acerca de ella. Su hermana Latifa alertada por la situación también comenzó a preparar su plan de fuga el cual emprendió el año pasado sin éxito, siendo devuelta a Dubai.

Marcus Essabri

Marcus nació en Marruecos y a los 12 años se mudó a Dubai después de que su tía, la madre de la princesa Shamsa, se casara con el actual vicepresidente y primer ministros de Emiratos Árabes. A los 14 años fue matriculado en un colegio británico por el que abandonó el emirato de su tío. Actualmente está viviendo en Reino Unido, donde hace diez años quiso cambiar su vida convirtiéndose en transexual, como él se declara, y llegando a la corte del emir con el nombre de Fatima: «Si me hubiera quedado allí, no creo que hubiese sobrevivido».