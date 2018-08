Twitter El impactante vídeo viral de Thalía del que todo el mundo habla La cantante ha compartido un clip que se ha convertido en un propio «challenge» debido a los extraños gestos que hace

La cantante Thalía se debe a sus fans y, por eso, siempre que puede les demuestra todo el cariño que les tiene con mensajes, fotos y vídeos por medio de las redes sociales. Una de sus últimas publicaciones ha causado furor entre los seguidores de la artista hasta el punto de convertirse en un auténtico «Challenge».

Pienso aprenderme de memoria este vídeo de Thalía hablándole a sus fans, borracha en el jardín de su casa. Porque sí. Porque es ARTE. pic.twitter.com/jhIirsqwJj — ant 🏳️‍🌈 (@abalos) 11 de agosto de 2018

Tras ver el vídeo, algunos de sus seguidores veían en ella unos gestos y unas actitudes algo extrañas en la cantante, haciendo que todos quisieran imitarla. La intérprete de «Si no me acuerdo no pasó» se lo toma con humor y agradece a los fans su interés en ella y en su vídeo: «Jajajajaja. Es que no puedo de la risaaaaa! Los amooooo», ponía en Twitter.

Jajajajaja!!! Es que no puedo de la risaaaaa! Los amooooo 😂👏🏼😂👏🏼😂👏🏼🚀🚀🚀💥💥💥 https://t.co/OXmA9s8L5M — Thalia (@thalia) 17 de agosto de 2018

Algunos de los vídeos se parecen mucho a la versión real del vídeo y los podemos encontrar en las redes sociales con el nombre de #ThalíaChallenge. Estos son algunos de los vídeos que podemos encontrar en ese hashtag.

Sin embargo, la premio a la actriz revelación sería para la colaboradora de «Sálvame» Lydia Lozano se ha animado a imitar a la cantante en el descanso de la grabación del programa. Otro vídeo que se está convirtiendo en uno de los más buscados.