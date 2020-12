La impactante ruptura entre dos importantes miembros de «The Crown» Pese a sus esfuerzos, parece que la pareja no ha conseguido superar sus diferencias y finalmente han tomado la decisión de iniciar vidas por separado después de más de cuatro años de relación

A pesar de que ninguno de los protagonistas ha confirmado o desmentido la noticia, esta mañana el diario británico «Daily Mail» ha publicado la impactante noticia de la separación de Gillian Anderson (52 años) -famosa por su interpretación de la agente del FBI Dana Scully en «Expediente X»- y el guionista Peter Morgan (57). Tal y como asegura la publicación, el motivo de dicha ruptura fue que ambos tenían que «hacer malabares con sus respectivas y apretadas agendas».

Ambos son famosos por su participación en la popular serie «The Crown». Él como creador y ella como actriz que en esta cuarta temporada da vida a Margaret Thatcher, la primera política británica que ejerció como primera ministra en Reino Unido.

Fue Morgan el que la convenció para que representase en televisión lo que Meryl Streep ya hizo en el cine en el año 2011 con «The Iron Lady» («La dama de hierro»). La premier de «The Crown» contó hasta con un profesor del National Theatre para lograr parecerse lo máximo posible a Thatcher, aunque su interpretación finalmente no ha sido muy aplaudida por la crítica.

Durante una entrevista concedida por Gillian Anderson como parte de la gira promocional de la serie, la actriz confesó que tanto ella como su pareja, Peter Morgan, pactaron no tratar ningún tema relacionado con «The Crown» fuera del set de rodaje, «por el bien de nuestra relación». «Hicimos un pacto que consistía en no hablar absolutamente nada de la serie», confesó la intérprete durante una entrevista con «TV Week». «No me dejaba expresar mis observaciones sobre los guiones, y yo a él no le permitía opinar sobre mi actuación», y añadió: «De alguna manera al final lo conseguimos, lo cual es increíble».

Pese a sus esfuerzos, parece que la pareja no ha conseguido superar sus diferencias y finalmente han tomado la decisión de iniciar vidas por separado después de más de cuatro años de relación. Comenzaron su noviazgo en 2016, aunque en ningún momento llegaron a compartir hogar. «No vivimos juntos porque si lo hiciésemos sería el final de nuestra relación. Funciona muy bien tal y como está. Cuando nos juntamos es maravilloso», expresó en «The Sunday Times» a principios de año, justo antes de la expansión mundial del coronavirus. « No hay nada que nos ate y cuando estoy en casa le echo de menos, lo cual es un sentimiento encantador», añadió. La actriz vive junto a sus dos hijos (Oscar, de 14 años y Felix, de 12) fruto de su relación anterior con el empresario británico Mark Griffiths. Además también es madre de una hija, Piper Maru (25 años), que tuvo con su primer esposo, Clyde Klotz, ayudante de dirección de arte en la serie «Expediente X», de la que ella era una de las protagonistas. Por su parte, Morgan se casó en 1997 con la Princesa Anna Carolina Schwarzenberg, hija de un noble y político checo, y fueron padres de cinco hijos. En el año 2014 se separaron. Ella permaneció en el domicilio familiar de Viena y él se trasladó a Londres.