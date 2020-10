La impactante foto Macarena Gómez tras agrandarse la nariz La actriz ha compartido en sus redes sociales una sorprendente imagen que siembra las dudas entre sus seguidores

La actriz Macarena Gómez ha generado un gran revuelo en sus redes sociales tras compartir con sus miles de seguidores una fotografía en la que aparece con un vendaje en parte del rostro. «Vale, tenia dudas pero LO HE HECHO, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y... me he agrandado la nariz!!!!!», escribe junto a la instantánea.

Sus fans no dan crédito y la publicación, que ha tenido un gran impacto, ha conseguido dividir opiniones. Algunos de ellos aplauden su decisión, otros han criticado esta nueva imagen y también hay quien cree que se trata solamente de una caracterización para alguna serie, película, o incluso para Halloween, que se celebra el próximo fin de semana.

«Por lo chapucero del vendaje me temo que es mentira!!! Tienes una nariz perfecta!!!», «O vas a promocionar una gran marca de gafas, o no me lo creo, espero que tu nariz siga siendo perfecta» o «No es real, se ve que eso no es una férula, es algodón pegado con esparadrapo», comentan algunos de los usuarios de Instagram que no se han creído la operación. Algunos famosos como Paula Echevarría, Loles León o Lucía Rivera también han comentado la instantánea de la actriz, que ha contestado a algunos de los mensajes asegurando que está deseando poder enseñar el resultado final y agradeciendo los ánimos para su pronta recuperación.

Lo cierto es que habrá que esperar unos días para conocer su realmente la actriz se ha sometido por deseo propio a una cirugía tan poco habitual o si se trata de una curiosa campaña de marketing o, incluso, una broma de Halloween.