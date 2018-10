Las imágenes de la dramática situación de Julián Contreras Jr. y su padre La revista «Corazón» publica en exclusiva unas fotografías en las que se puede apreciar la delicada situación económica y personal por la que atraviesan

Fue el pasado mes de septiembre cuando la noticia salía a la luz: Julián Contreras Jr. (32 años) y su padre habían sido desahuciados por no pagar el alquiler del piso varios meses. Pese a que lo negaron de primeras, tuvieron que reconocer lo sucedido poco después. Hace años que sufren una dramática situación económica desde que, a principios de 2015, se desveló una deuda que tenían de más de 27.474 euros. Prueba de ello son las imágenes que publica la revista «Corazón» en exclusiva en las que se puede apreciar la delicada situación por la que atraviesan.

Y es que a pesar de que el pequeño de los hermanos Ordóñez ha comenzado un nuevo trabajo en la televisión como uno de los elegidos para colaborar en el programa «Corazón» de Anne Igartiburu, junto a Rosanna Zanetti y Lourdes Montes, la situación de Julián no ha mejorado demasiado. De hecho es dramática. Como él mismo ha reconocido, está arruinado y vive con 160 euros al mes. «No creo que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando», reconocía.

Por si fuera poco, su padre se está quedando ciego: «Un día viendo la televisión me dijo que no veía, entonces me lo llevé a toda prisa a Urgencias y luego le pasó en el otro ojo. Sí, es cierto, mi padre se está quedando ciego. Imagínese cómo se vive esto si cada noche dormimos en un sitio distinto».

Padre e hijo se encuentran desesperados, tanto que incluso el joven ha pedido ayuda a través de su Instagram para encontrar un nuevo hogar: «La mayoría ya conocéis la situación y quiero agradecer, como siempre he hecho, tantos mensajes de ánimo y apoyo. Voy a aprovechar esta vía que tanta difusión tiene para preguntaros si alquiláis o conocéis a alguien que alquile pisos en Madrid. Si es así, por favor, hacédmelo saber».

Según ha podido conocer de primera mano la revista «Corazón», ambos han decidido centrar sus esfuerzos en la zona de Vallecas, un barrio más humilde que en el que vivían hasta hace un mes que, con su ajustado presupuesto, se adapta en estos momentos a su situación. Cierto es que existen muchas voces críticas que aseguran que lo que cuenta el joven no sería del todo cierto y que tan solo sería una estrategia para hacerse platós y ganar dinero.