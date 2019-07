Las imágenes que demuestran que Sofía Suescun y Kiko Jiménez son más que amigos Hasta el momento, la pareja jugó al despiste y negó que mantuvieran un «affaire», algo que, a juzgar por las fotografías que han sido publicadas, ya no pueden ocultar

ABC Actualizado: 25/07/2019 09:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gloria Camila daba sus primeras declaraciones este miércoles sobre la posible relación de su ex Kiko Jiménez con Sofía Suescun sin ocultar su malestar. En ese momento no tenía total confirmación de que hubiera algo entre ellos, pero ya se puede decir que es algo cierto, pues ambos han sido cazados de lo más cariñosos en Ibiza.

Hasta primeros de julio, el jienense parecía mantener una relación idílica con la hija de Ortega Cano, con la que casi llevaba cuatro años, pero los rumores de infidelidad con Suescun rompieron el noviazgo. En todo momento, tanto Jiménez como Suescun jugaron al despiste y negaron que mantuvieran un «affaire», algo que, a juzgar por las tórridas fotografías que han sido publicadas, ya no pueden ocultar.

GTRES

La pareja decidió hacer las maletas para poner rumbo a Ibiza, donde han sido cazados de lo más cariñosos en una piscina del hotel en el que se alojaban. Sofía Suescun y Kiko Jiménez protagonizaron miradas cómplices, abrazos y un sinfín de caricias, que dejan al descubierto que les une algo más que una amistad. Lo cierto es que forman una pareja extraña. Hace no mucho, ambos extronistas no se soportaban y no fueron pocas las veces que se criticaron en público.

GTRES

La hija de Maite Galdeano criticó al exnovio de Gloria Camila y le llamó «cazachollos» en un espacio televisivo. Su entonces novia defendió desde casa a su pareja y dejó claro lo que pensaba sobre la ganadora de «Gran Hermano«: «¿Chollazo? Que a ti no te hayan querido de verdad, ni tú tampoco, no significa que los demás no lo hagan ¡Anda ya niñata!» (…) cuando teniendo a uno, andas con 400 más, eso tiene un nombre y es mejor que chollazo».

Este mismo miércoles, Sofía Suescun y Kiko Jiménez regresaban a Madrid de lo más contentos, como así aseguraron en el aeropuerto. Incluso le dedicaban unas palabras a Gloria Camila: «Yo entiendo que genere interés, pero a palabras necias oídos sordos. Ya que las cosas van de frases».