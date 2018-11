El hundimiento Ronaldinho: arruinado y sin pasaporte Cuando la Fiscalía de Brasil embargó las cuentas del exfutbolista brasileño solo tenía 24,63 reales, unos 6 euros, por lo que el estado brasileño no pudo cobrarse la deuda

Ronaldinho arrastra la deuda desde hace tres años, cuando fue condenado a pagar una millonaria multa por los daños medioambientales causados al construir de forma ilegal una vivivenda en un área protegida de Porto Alegre.

A principios de este mes, la Fiscalía de Brasil había embargado las cuentas de Ronaldinho después de que el exfutbolista brasileño no hiciera frente al pago de una deuda de dos millones de euros. Lo curioso es que la antigua estrella del Barcelona solo tenía en sus cuentas 24,63 reales, unos 6 euros, por lo que el estado brasileño no pudo cobrarse la deuda. Fue en ese momento cuando un juez determinó que se le retirase el pasaporte al futbolista, quien sigue siendo embajador del Fútbol Club Barcelona, e instaba a tenerle vigilado, ya que consideraba que su ritmo de vida, con continuos viajes por todo el mundo, no encajaba con el dinero que dice tener, y que supuestamente le impedían pagar la deuda.

No es el único de la familia que está vigilado con lupa por la justicia brasileña. El Ministerio Público de Porto Alegre investigó el domicilio del hermano del futbolista Roberto de Assis Moreira y confiscaron tres vehículos de lujo, una obra de arte y varias televisiones. La incautación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del acuerdo suscrito por el empresario debido a los daños ambientales causados en la construcción del Instituto Ronaldinho Gaúcho, que atiende a niños y adolescentes en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul.

Los dos hermanos fueron condenados en 2013 por «promover talas de vegetación» protegida, drenajes y movimientos de tierra sin licencia de los órganos ambientales. En aquel año, para reparar los daños, los dos se comprometieron a donar un área destinada a crear una unidad de conservación y una reserva de patrimonio natural con 22 hectáreas, pero esas obligaciones no fueron cumplidas.