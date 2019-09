La historia de Santiago Lara, el supuesto hijo de Diego Maradona El joven se enteró de que el futbolista era su padre cuando tenía 13 años

Maradona siempre ha destacado por su gran talento, el fútbol. Sin embargo, desde hace ya varios años viene protagonizando numerosas polémicas que le sitúan en el centro del foco mediático.

Ahora, la vida personal de Diego Maradona vuelve a generar gran interés, después de que se esté hablando de nuevo del presunto hijo no reconocido del futbolista.

Santiago Lara, como se llama el presunto hijo de Maradona, se pronunció sobre el tema en el programa argentino «Intrusos». Allí, el joven confesó cómo se enteró de que el deportista era su padre: «Me enteré con 13 años. Cuando fui a comprar el periódico a mi abuela vi mi cara en una revista. Yo era un chico que no salía, siempre fui muy cerrado, de perfil bajo, tenía pocos amigos y no entendía qué pasaba. O sea, literalmente entré en shock en ese momento. Fui corriendo a mi casa, le pregunté primero a mi abuela porque como te digo, estaba en shock. Mi abuela se enojó, llamó a mi padre (Marcelo Lara) y mi viejo con mi abogada de ese momento, una abogada que estuvo en este caso, me contaron cómo pasó, cómo mi madre lo conoció».

Lara quiso explicar el malestar que sintió su abuela cuando él se enteró de que su padre era Maradona y no Marcelo, a quién a día de hoy reconoce como su padre : «Más que nada se enfadó por cómo me enteré. No quería tampoco que yo me enterase, pues cuando tenía 3, 4 años, falleció mi mamá y explotó todo este quilombo. Mi familia no quería formar parte de esto. Entonces me agarró y me trató de cuidar a mí, con el fin de mi integridad».

Además, el joven ha explicado que no quiso indagar en el tema hasta los 16 años. En ese momento, su abuela le contó la relación que su madre, mantuvo con Diego Maradona, aunque asegura que tampoco quiso entrar demasiado en detalles.

Lara aseguró que su familia sabía que era hijo de Maradona desde hacía bastante tiempo, concretamente desde que falleció su madre cuando él tenía 3 años: «Sí, era un bebé y aparecían todas las cámaras. Mi padre (Marcelo Lara) me llevó a la Costa, para que yo no apareciese en ningún lado. En ese momento también, por lo que yo sé, Claudia Villafañe (exmujer de Maradona) amenazó a mi papá por teléfono».