La historia del joven que ha dedicado su vida a parecerse a Michael Jackson Su padre intentó por todos los medios que no se operase: «Me decía que si no lo hacía me regalaba una casa, un coche o lo que quisiera»

ABC Madrid Actualizado: 22/03/2019 19:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La obsesión de algunas personas por sus ídolos llega a límites insospechados. Muchas han sido los fans que se han gastado miles de euros en operaciones estéticas para tener las mismas facciones de aquellos a los que admiran. Una de estas personas es Felipe Pettinato, quien desde joven decidió hacer lo que fuese para parecerse a su ídolo: Michael Jackson.

Una transformación que se ha producido gracias a decenas han sido las operaciones a las que se ha sometido este joven, pese a la disconformidad de su padre Roberto: «Mi viejo estaba como loco. Me decía que si no me operaba me regalaba una casa, un coche, lo que quisiera. Pero yo me mantuve firme y decidí hacerme la operación», contó el joven a una entrevista con la revista Caras.

Su cambio estuvo motivado en todo momento por una admiración absoluta hacia el cantante: «Amo a Michael y ha sido como un padre para mí. De él aprendí el esfuerzo, la humildad. Me gusta ser Michael Jackson las 24 horas, es mi look natural».

Aunque su transformación no fue un camino de rosas: «Yo era un freak total para muchos... Con las mujeres me iba bien, pero algunos hombres me gritaban cosas como maricón, o me hablaban pestes de Michael por las cosas que se decían de él. Para mí igual todos eran elogios. Las cosas que a uno le dicen siempre repercuten en uno como uno quiere. Pero cuando murió todos estaban encantados con mi look. Me salieron muchísimos trabajos y no paré jamás», aseguró.