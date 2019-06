La hilarante respuesta de Matthew Perry tras las críticas por su imagen descuidada El diario británico «Daily Mail» publicaba unas fotografías en las que el actor aparece desaliñado y mal cuidado

Matthew Perry, quien interpreta a Chandler Bing en la famosa serie «Friends», ha respondido por Twitter a las duras críticas recibidas tras la publicación de una imágenes por el diario británico «Daily Mail» en las que aparecía con un aspecto desaliñado y mal cuidado por las calles de Manhattan, Nueva York. Unas fotografías e las que el intérprete aparecía en chándal, con ropa suelta, y la camiseta manchada -además de una pequeña marca en la cara, uñas sucias y largas, y el pelo despeinado-.

A pesar de que Perry no suele ser muy activo en redes sociales, el actor no ha dudado utilizar esta herramienta para escribir una respuesta a todos aquellos que criticaron su forma de vestir: «Esta mañana me haré la manicura. Eso está bien, ¿no? Es decir, la palabra 'hombre' ('man' en inglés) va incluida en ella».

Y, como suele ocurrir en Twitter, los «memes» y «gifs» comenzaron a saturar la red social. Algunos de los fieles seguidores del actor recordaron una de las escenas más hilarantes de la serie cuando Chandler acude a hacerse la manicura junto a Rachel Green, personaje interpretado por Jennifer Aniston; mientras que otros recurrían a «gifs» o imágenes antiguas del personaje. «Cuídate, tus fans te necesitan», «Creo que tu aspecto es lo de menos, lo que realmente me importa es si estás bien de salud, ¡de salud mental! No tienes que estar siempre con la mejor actitud para agradar a los medios. Tus verdaderos fans solo quieren una cosa, tu bienestar», son algunos de los mensajes de apoyo que el actor ha recibido como respuesta.

El pasado de Matthew

En 2005 fue el propio actor el que confesó su oscuro pasado debido a problemas de adicción a los analgésicos y al alcohol y una profunda depresión que sufrió. Cuando «Friends» llegó a su fin, Matthew continuó su carrera en series como «The Good Wife» o «The Kennedys After Camelot», entre algunas más. Pero desde hace dos años, el actor se encuentra ausente de las pantallas y nadie ha vuelto a tener noticias de él, hasta esta semana.

El año pasado estuvo tres meses ingresado en el hospital debido a una perforación en el intestino que necesitaba una operación quirúrgica. Todos estos problemas le han conducido a una imagen desmejorada de su físico.