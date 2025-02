El hijo del multimillonario dueño de DIA: alquiler de 450 euros y en metro al trabajo

Un apartamento de dos habitaciones por 500 dólares (450 euros) al mes en Moscú y transporte público (metro) para ir a trabajar. Alexander Fridman , hijo del undécimo hombre más rico de Rusia, y accionista principal del grupo DIA , Mijaíl Fridman , ha decidido emprender su propio negocio y vivir por su cuenta de una forma «modesta».

«Como, vivo, duermo, me visto con todo lo que gané por mí mismo», cuenta el joven, en una entrevista con «Bloomerg». Poco le ha importado a este chico de 19 años que su padre cuente con una fortuna de 12.300 millones de euros , ya que ha decidido emprender varios negocios por su cuenta para crear su propio imperio. Recientemente regresó a Rusia tras terminar sus estudios en un instituto de Londres y ha puesto en marcha diversas iniciativas empresariales.

Eso sí, aunque él insiste en que no ha tenido más suerte por «ser hijo de», este tipo de emprendimiento juvenil por parte los retoños de empresarios adinerados está muy extendido en Rusia. Así, una de las empresas que ha creado, Six Figures Development, que factura ya 360.000 euros , se ha visto beneficiada por sus raíces familiares, ya que a través de esta distribuye productos a una de las cadenas de supermercados que posee su padre en el país, además de a otras compañías. Pero él insiste en la citada entrevista en que los gerentes de los establecimientos no pondrían productos en sus estanterías solo por ser el hijo del dueño.

Alexander Fridman cuenta con gran cantidad de seguidores en redes sociales, donde muestra un perfil bastante profesional comparado con el de otros jóvenes de su edad, y en el que aprovecha para presentar sus negocios. Su padre, por su parte, podría considerarse como uno de los hombres más influyentes del país y ha protagonizado algún que otro escándalo por tras ser vinculado con personalidades como Vladimir Putin o Donald Trump .

