El hijo de Camilo Sesto rompe su silencio sobre su estado de salud La madre de Camilo Sesto Ornelas lanzó un mensaje de alarma, preocupada por el ritmo de vida de su hijo y su estado anímico tras la muerte del cante

Fue a principios de diciembre cuando Lourdes Ornelas, madre del único hijo de Camilo Sesto, rompía su silencio en una entrevista exclusiva con la revista «Hoy Corazón», en la que pedía ayuda para Camilo Jr. La revista había sido testigo de una de tantas salidas nocturnas del joven, que duran entre dos y tres días y que le llevan a deambular por las calles de Madrid. En esa salida en concreto, perdió la documentación, el móvil y la cartera.

Ornelas, desesperada, decía que su hijo en México ya había recibido terapia varias vecesy que estaba tratando de convencerle para que ingresara en una reputada clínica de Barcelona. Además, si no lo hacía por propia voluntad, estaba dispuesta a llevar el caso a la Justicia.

Este fin de semana, el propio protagonista de esta triste historia se pronunciaba ante las cámaras del programa «Viva la vida», a las puertas de la casa que fue de su padre en Torrelodones, y que ahora Camilo Jr. ha heredado tras la muerte del cantante de Alcoy el pasado 8 de septiembre.

El joven explicó que «estoy bien, tengo días malos, como todo el mundo, pero bien en el fondo» y no ocultó la pena que siente tras la pérdida de su progenitor: «De salud estoy bien, nunca se había muerto nadie de mi alrededor y encima es mi padre. Me ha dejado una serie de principios y valores, además de otras cosas». Esas «otras cosas». Sobre la gestión de la herencia recibida tras la muerte de su progenitor, aseguró que «no creo que me compre un yate ni nada por el estilo. Voy a seguir siendo productivo artísticamente o como sea, no he perdido mi rumbo».

En cuanto a las desesperadas declaraciones de Lourdes Ornelas a la la revista «Hoy Corazón» y la petición de ayuda para que su hijo recibiera un tratamiento, Camilín aseguró que «todo esto porque salí una noche y así es ella. Yo sé quién soy. Ella es como es, exagera algunas cosas y da entrevistas sobre ellas. Un beso mamá, te quiero igualmente».

Ornelas además aseguraba a la revista «Hoy Corazón» que «desde que llegamos para el funeral de Camilo, todo han sido problemas. Situaciones generadas por el interés de muchas personas, que ahora que tiene dinero, quieren aprovecharse de su vulnerabilidad y me quieren apartar, pero no lo van a conseguir. Hemos confiado en esas personas y nos hemos equivocado».