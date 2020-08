La hija de Zaplana y el ex de Chenoa, pareja sorpresa en la costa de Cádiz María Zaplana y Curi Gallardo viven una discreta relación desde hace meses

El confinamiento nos deja otra nueva pareja, la formada por María Zaplana, hija del ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y el relaciones públicas, Curi Gallardo, conocido de la prensa rosa por su relación con la cantante Chenoa y otras famosas. María Zaplana siempre se ha caracterizado por tener un perfil público muy bajo. Hasta donde conocíamos, la joven de 35 años se casó en 2013 con el empresario Luis Iglesias, en una boda íntima celebrada en el madrileño restaurante Horcher y a la que asistieron pocos invitados. La pareja se mudó a vivir a un flamante piso en la urbanización de Puerta de Hierro junto a los dos hijos de él -fruto de una relación anterior- y el niño de ambos que tiene 6 años. Según ha podido saber este periódico, el matrimonio se separó hace ya casi un año, aunque no había trascendido públicamente y uno de los principales motivos de la fractura de la pareja sería los problemas judiciales en los que están inmersos.

María Zaplana y Curi Gallardo - PREMIER

Por eso, el pasado viernes 14 de julio Marta acudió sola a declarar a la Ciudad de la Justicia de Valencia en calidad de investigada, por el presunto cobro de comisiones ilegales de su padre cuando era presidente de la Generalitat. Su exmarido también lo hizo, pero llegó por su cuenta. Por primera vez la hija del exministro se sentaba ante la jueza del caso Erial. A la salida, María aseguró que «no hay nada, son todo errores que se subsanarán con el tiempo y la documentación aportada por la defensa». La joven ratificó su declaración ante la UCO en la que aseguró que los 2,2 millones procedentes de Suiza que detectaron los investigadores eran de «negocios de las empresas de mi marido», además de explicar la procedencia de algunas de sus propiedades en la capital del Turia. Por su parte, su exmarido, Luis Iglesias, explicó ante la jueza del caso que ese dinero procedía de los beneficios de la venta del edificio en Gran Vía 32 a Amancio Ortega y que la operación llevada a cabo por su gestora Drago Capital fue supervisada por la Agencia Tributaria.

Este no es el único frente judicial que tiene el exyerno de Zaplana, que también está imputado por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional por su relación con Oleguer Pujol, con quien tenía varias sociedades.

De nuevo ilusionada

Pero María ha recuperado la sonrisa gracias a su relación con Curi Gallardo, un perfil que nada tiene que ver con su millonario exmarido y el alto tren de vida que disfrutaba con este. Según testigos presentes, el joven estaría prácticamente instalado en el domicilio de Marta en Puerta de Hierro. Allí se le ha visto llegar con algunas maletas. Ahora mismo, él se encarga de las relaciones públicas de Patio de Leones, una taberna ubicada en la Puerta de Alcalá y que se ha convertido en poco tiempo en uno de los locales de moda de la capital. También probó suerte en el mundo empresarial primero como socio en una empresa de construcción y en la actualidad figura como administrador único de Red Fox Music SL, creada en 2017 y que se dedica al management y producción musical de artistas underground.

Curi saltó a las páginas de sociedad por su relación de ocho años con la cantante Chenoa, que terminó en 2013; luego salió con Marta González, la hija de Dámaso González, y su último romance popular fue hace un año con la actriz Elia Galera. Pero Curi tiene un pasado en la crónica social gracias a sus progenitores, de los que no ha hablado nunca. Su padre, era el cantante granadino Miguel Gallardo, que falleció en 2005 víctima de un cáncer. Miguel fue un mito en la década de los 70, vendió millones de discos y en 1988 fue nominado a los premios Grammy por su álbum América. En su última etapa profesional creó su propia productora bajo el nombre de Veramusic, con la que escribió temas para artistas como Sergio Dalma, Ana Torroja, Ana Belén o David Bustamante, al que dirigió en su lanzamiento en solitario tras Operación Triunfo. Su madre, Pilar Velázquez, de 74 años, fue una de las mejores actrices de su generación, con más de 30 películas en su haber. Aunque la pareja estaba separada y el cantante se volvió a casar, mantenían una buena relación por su hijo Curi. María Zaplana estudió Derecho en ICADE y de 2012 hasta 2016 fue asesora en la Secretaría de Estado de Turismo.

La joven pareja ha disfrutado de unos días de relax en la costa gaditana, donde se la ha podido ver en actitud muy cómplice y mostrándose muy enamorados mientras disfrutaban de una jornada de playa, en la que también les acompañaba el hijo de ella. Un romance que mezcla la política y la crónica social.