La hija de Terelu Campos, en el ojo del huracán: historia de una «traición» Alejandra Rubio, que rompió con su novio hace unos meses, negó cualquier que un «affaire» con Suso Álvarez fuera el motivo de la separación

Hace tan solo unas semanas, Alejandra Rubio debutó en las pasarelas de la Mercedes Benz Fashion Week desfilando para Ágatha Ruiz de la Prada, bajo la atenta mirada de sus padres, Terelu Campos y Alejandro Rubio, y su abuela, María Teresa Campos. Una importante cita en la que, sin embargo, destacó la ausencia de su novio, Álvaro Lobo con quien llevaba saliendo desde hacía dos años. Ninguno de los dos se pronunció al respecto. Él, porque habitualmente mantiene un perfil bajo y se mantiene en un discreto segundo plano y ella, tal y como confirmó después, por no estar preparada para hablar de ello públicamente.

Fue entonces cuando decidió hablar abiertamente sobre el tema y zanjar los rumores y habladurías que apuntaban a una supuesta infidelidad hacia el que fuera su novio con Suso Álvarez como motivo de la ruptura. «Las relaciones se acaban y la vida sigue, cada uno teníamos vidas distintas, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está. Felices. No ha pasado nada raro ni nada extraño. Así que yo estoy muy bien y él supongo que también», contó a través de sus redes sociales aprovechando el aislamiento por el coronavirus.

GTRES

Pero el colaborador Rafa Mora ha hecho estallar toda esta aparente ruptura amistosa por los aires. Este mismo fin de semana acudió a «Sábado Deluxe», donde se sometió a la prueba del polígrafo, en la que fue preguntado por la relación entre Alejandra y Suso. Según sus palabras, cuando la joven y su novio discutían, esta se iba a dormir a casa de Suso. «Con esto no quiero decir que a lo largo de la relación ella se viese con él. Esto fue casi al final. Empezaron a coger confianza, se conocieron más y cuando empiezan a quedar como amigos entrañables es a finales de enero, principios de febrero. Mucha gente lo está dejando con su pareja y está en ese tesitura de lo dejo o no lo dejo. Seguramente, si Suso no hubiese aparecido, Alejandra seguiría con Lobo», matizó.

Ya la pasada semana, Rafa Mora aseguró que este no habría sido el único motivo: «Cuando tenía pareja, igual le hacía gracia algún conocido mío y me preguntaba por él o hacía lo posible para que coincidiesen. Incluso hacía cosas delante de mí que se supone que no se deberían hacer si tienes pareja».

Alejandra lleva desmintiendo semanas a Rafa Mora y también la historia de la supuesta deslealtad: «Yo vi a ese chico y me pareció guapo, pero en mi vida he hablado con él, no tengo ningún contacto con él, no le he vuelto a ver en mi vida». Por su parte, Álvaro Lobo, que parece no estar muy de acuerdo con las palabras de su novia y de la dimensión que están alcanzando las dimensiones de su ruptura, se ha pronunciado en redes sociales: «Sigamos encendiendo la mecha que tengo todo lo que no se ha tirado en Fallas en mi casa».