La hija de Raquel Bollo publica sus primeras fotos embarazada Alma Cortés tiene la vista puesta en el futuro y asegura que ahora está muy feliz

ABC Madrid Actualizado: 15/10/2019 00:50h

Tras meses de rumores, Alma Cortés, hija de Raquel Bollo, confirmaba esta misma semana que está embarazada de su primer hijo. Con tan solo 19 años, la joven influencer confesó que estuvo en «shock» tras enterarse y que la primera reacción de su familia no fue buena. «La noticia fue muy chocante, yo no me la esperaba y si yo no me la esperaba, imaginaros mi familia. Al final es algo normal que pasa dentro de todas las familias pero no dejo de ser una niña que tiene 19 años, estudiante y muy currante», contaba en un vídeo de su canal de «Mtmad».

Raquel Bollo, por su parte, nunca negó el embarazo pero instó a sus compañeros a dejar de hablar de la vida privada de su hija, y aseguró que si algún día había algo que contar, sería su hija quien lo hiciera. De hecho, nada más hacerse pública la noticia, la colaboradora decidía, por fin, romper su silencio sobre los últimos meses. «Yo veía la otra parte, que es joven y que a lo mejor no es consciente. Como madre me toca criarlos, educarlos y aconsejarlos. Decirles lo bueno y lo malo. Sinceramente no me apetecía que con 19 años tuviera esa responsabilidad, yo estaré en todo lo que pueda, pero es una decisión suya», contaba en «Sálvame», donde también confesó que en un primer momento había sido «un disgusto».

Pero Alma ya tiene la vista puesta en el futuro y asegura que ahora está muy feliz. Así lo ha demostrado en su última publicación de Instagram, en la que ha compartido tres instantáneas en las que muestra, por primera vez, su tripita de embarazada. Y es que la hija de la colaboradora contó que, al estar muy delgada, no se le había notado hasta ahora cuando, de la mano de su novio, posa con un espectacular vestido rojo ceñido en una boda.

«Quiero estar solo entre tus manos, mi alma en ti descansa. Mi lunes tenia que comenzar compartiendo momentos de esta boda tan maravillosa y emocionante que mi @lolamolina.m y #diego nos hicieron vivir. Simplemente agradecer todos y cada uno de los detalles y, sobe todo, gracias por transmitir que solo con esa clase de amor y de pureza se llegan a vivir esos momentos, que el señor bendiga tu matrimonio y lo siga llenando de amor», escribe junto a las instantáneas.