Su hija: el motivo por el que Paula Echevarría no asciende laboralmente «He recibido ofertas, pero nada que sea fácil de compaginar con mi vida porque no soy yo sola», confiesa la actriz durante una entrevista

ABC

Madrid Actualizado: 24/09/2018 16:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Paula Echevarría, la actriz conocida a día de hoy por todos, tuvo un comienzo de carrera un poco complicado. Sus «castings» para participar en programas y series de diferentes cadenas televisivas han dejado momentos épicos para el recuerdo.

Tras años de duro esfuerzo se puede decir que a día de hoy Paula Echevarría es una de las actrices españolas más reconocidas en el extranjero. Sobre todo después de protagonizar «Velvet». La serie ha sido todo un éxito en México. Según asegura la revista «Love», este furor ha provocado que quieran tenerla allí. Sin embargo, la asturiana no se plantea abandonar España y por el momento se centra unicamente en papeles que pueda interpretar nuestro país. «He recibido ofertas, pero nada que sea fácil de compaginar con mi vida porque no soy yo sola. Si me voy a hacer una serie en México, ¿qué hago con mi hija? ¿La traslado cinco meses? ¿Me voy sola y estoy sin verla esos cinco meses? Es complicado. Yo haría cosas pequeñas», asegura la actriz para la revista.

La exmujer de David Bustamante no es ambiciosa y a pesar de que sabe que Hollywood es la meca del cine, ella prioriza a su familia antes que al trabajo. «Si me llaman de Estados Unidos para hacer una peli porque les gusto, vale, pero el sueño americano a estas alturas… No es que me sienta mayor ni nada, pero teniendo una estabilidad no quiero irme a la aventura. Miguel Ángel Silvestre lo hizo y le va fenomenal, pero no tenía ataduras», zanjaba durante la entrevista.