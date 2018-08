La hija de Estefanía de Mónaco desmiente su noviazgo con Mbappé Camille Gottlieb ha animado a sus seguidores de Instagram a hacerle las preguntas más diversas y no han sido pocos los que han pedido a la joven que aclare su relación con el campeón francés

ABC

Actualizado: 08/08/2018 12:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Edad? ¿Es cierto que Mbappé es tu pareja? ¿Tienes obligaciones reales? Estas y otras son las preguntas que Camille Gottlieb, hija menor de la princesa Estefanía de Mónaco, ha respondido a sus seguidores a través de Instagram. La sobrina de Alberto de Mónaco es muy aficionada a las redes sociales y también ha sucumbido al juego de las preguntas, como ya hicieron antes otras tantas famosas millenial.

A sus 20 años de edad, Camille es muy consciente de sus responsabilidades y su posición dentro de la Familia Real monegasca. Además de aclarar que ella no tiene tratamiento de «alteza real», la joven desveló que no tendría problemas en desprenderse de su confortable vida a dejar de luchar por el bien de los animales. Y es que a pesar de ser hija de princesa, la joven ni siquiera figura en la línea de sucesión al trono monegasco, ya que Estefanía de Mónaco y su padre, Jean-Raymong Gottlieb, no llegaron a contraer matrimonio.

MBAEPPE ❤ Una publicación compartida de Camilloush (@camillerosegottlieb) el 21 May, 2017 a las 1:59 PDT

Pero sin duda la respuesta que más ha sorprendido es la que dio a un seguidor que le preguntó si era cierto que mantenía una relación con el francés Kylian Mbappé. «No y es la última vez que respondo a estos temas», zanjó la joven. Camille termina así con los rumores que la relacionan con el futbolista francés, surgidos a raiz de una publicación en la red social. A continuación, el resto de preguntas que respondió la joven.

¿Qué estudias? Comunicación

¿Hay estudios de comunicación en Mónaco? No, hay estudios superiores en la Universidad de Internacional de Mónaco pero yo estudio en Niza.

¿Más de queso de cabra o mozzarella? Mozarella.

¿Más de rubio o castaño? Castaño con ojos claros.

¿Bulbasaur, Squirtle o Charmander? Dudo entre Squirtle y Charmander..

¿Cuál es tu película favorita? Tengo un dilema ahí porque hay muchas películas y me gustan muchas pero en mi top tres están «Chicas Malas», «El Grinch» y «Un Hombre Ideal».

¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres hermanos y una hermana: Louis, mi hermano mayor, Pauline, mi hermana mayor, y dos hermanos pequeños, Thomas y Maxime.

¿Cuántos idiomas hablas? Hablo tres: francés, italiano e inglés. Ahora estoy aprendiendo ruso.

¿Por qué hay gente que es homófoba? No lo entiendo tampoco, pero las mentalidades han evolucionado (despacito, pero evolucionan) yo apoyo a la comunidad gay al 10000%.