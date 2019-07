Los hermanos Rivera, enfrentados por la memoria de su padre Paquirri Isabel Pantoja nunca ha dejado entrar en Cantora a Fran y Cayetano Rivera para recoger algunos de los objetos personales y recuerdos del diestro

Durante su participación en «Supervivientes», Isabel Pantoja recordó su historia de amor con el torero Francisco Rivera, conocido popularmente como «Paquirri». Todo comenzó un 26 de mayo de 1980, cuando la tonadillera acudió a verle torear. Fue el fotógrafo Manuel Gallardo quien propició un encuentro entre ambos. El reportero llevó a la tonadillera hasta la puerta de la habitación del hotel en donde descansaba «Paquirri» después de la faena. « Esa cara no se podía aguantar. Moreno, con esos ojos, con esa camisa de seda natural con anclitas, que todavía la tengo... y tenía unas fotos de sus hijos en la mano», narró Isabel Pantoja visiblemente emocionada.

Sin embargo, el amor no le duró mucho. El 26 de septiembre de 1984, Francisco Rivera moría de camino al hospital después de una grave cogida en plena faena. «A mi me partió en dos. Pero en el momento en el que toreaba se olvidaba de todo y salía a ser el mejor, como fue». Isabel Pantoja reconoce que todavía conserva todos los objetos personales y afirmó que le hizo una promesa: «Me moriré siendo tu viuda», y piensa cumplirla fielmente. «Fue la historia de amor más bonita que te puedas imaginar. Y lo bueno dura poco. Era tal felicidad y era tan perfecto todo. Y todo en la vida no se puede tener. Yo la he tenido, lo he vivido. Ha sido la persona a la que más he querido y amado en mi vida».

Esta es la primera vez que la tonadillera se sinceraba sobre su historia de amor con el torero, unas declaraciones que han emocionado a España entera. Sin embargo Francisco Rivera, hijo del diestro con Carmen Ordóñez, no está del todo conforme con esta idílica historia de película y así lo hizo saber a través de «Espejo Público», programa en el que colabora: «Me da pena porque cuando ella lo necesita siempre saca a mi padre. No creo que lo quisiera tanto cuando no ha dado a sus hijos lo que él quería que tuviéramos», empezó a decir antes de desmentir que la convivencia con ella fuera buena: «La convivencia era buena cuando estaba mi padre delante, cuando no estaba delante no nos trataba igual», confesó ante la atónita mirada del resto de colaboradores. «Cuando murió mi padre se acabó la convivencia y cuando reclamamos a mi madre ‘Oye, queremos las cosas de papá’, ya nos tuvo que decir, ‘Mira, es que Isabel no quiere daros nada», asegurando que utiliza el nombre de su padre en beneficio propio para ganar el reality: «Siempre que lo necesita saca el nombre de mi padre y yo creo que ya lo ha usado bastante, que hable de otros amores que ha tenido… Pero bueno, está bien para el show».

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a su hermanastro, Kiko Rivera, hijo del diestro y la tonadillera: «Desde que Francisco Rivera dijese eso en televisión, la relación entre los hermanos se ha enfriado», afirmaron esta tarde en «Viva la Vida», pues por todos es sabido la maravillosa relación que existe entre madre e hijo.

Recordemos que la tonadillera tiene un histórico enfrentamiento con Cayetano y Francisco Rivera, pues esta nunca les ha dejado entrar en Cantora para recoger algunos de los objetos personales y recuerdos del diestro que les correspondían según el testamento. «En Cantora se denunció un robo hace muchos años cuando la justicia obligó a Isabel Pantoja a darnos las pertenencias de Cayetano y mías de los tres lotes que se habían hecho de los tres hijos. Esta señora declaró un robo y casualmente solo robaron los lotes de Cayetano y míos. Eran cosas sin valor económico pero sí sentimental. Han robado otra vez en Cantora, que mala suerte hombre.... yo no me lo creo. No me creo nada de Isabel Pantoja», declaró en noviembre de 2018 Fran Rivera.

El torero confesó que había hablado con un antiguo trabajador de la finca que le dijo que «las cosas de valor económico de la cantante las tiene a buen recaudo, y las de valor sentimental las tiene abandonadas en un cuarto, comidas por los ratones» y que este había hablado con la sevillana: «Es una pena que cosas de Paco, del maestro, se estén echando a perder ¿por qué no llama a los hijos y se las llevan?' y que ella le respondió 'antes de que lo cojan esos niños las quemo».