El hermano de Paquirri carga contra los Pantoja Antonio Rivera ha alabado a su sobrino Kiko pero lo desmarca de su familia materna

El clan Pantoja está viviendo el que, tal vez, sea uno de los momentos más mediáticos de su carrera. A Chabelita no le ha durado mucho su distanciamiento de los focos, pues esta misma semana daba una entrevista en exclusiva hablando sobre su vida privada. Su hermano, Kiko Rivera, e Irene Rosales están en el centro de las miradas por su participación en «GH Dúo» y, lo más importante, Isabel Pantoja hace historia con un contrato millonario para participar en «Supervivientes».

El interés está puesto de lleno en su entorno y son muchos los familiares y amigos que se están pronunciando al respecto. En este sentido, la revista «Semana» se ha puesto en contacto con el hermano del fallecido Paquirri, Antonio Rivera, para conocer lo que piensa sobre todos ellos.

«Es un fenómeno, es un artista y va a ganar. Además ha sido tan honrado al contar con tanta facilidad su problema con las drogas. Yo no lo sabía. Es un tío extraordinario», ha dicho alabando a Kiko. Sin embargo estas declaraciones escondían un «zasca» a la familia Pantoja. «Este es Pérez, no es Pantoja ni Rivera, ha salido a mi madre. Es noble y mi madre daba nobleza», sentencia.

Por su parte, también ha reflexionado sobre la situación personal que habría llevado a la que fuera su cuñada a participar en el reality. Las deudas parecen ser el gran motivo de peso «No sé, yo en las cuentas de ella no estoy porque no tenemos contacto desde que se fue mi hermano y a mí no me cuenta nada (...) Lo más malo del mundo es estar "tieso" porque te quita las ganas de todo, la ilusión…», reconoce.

Según la citada publicación, Rivera muestra su carácter «campechano» durante la conversación y asegura que, al «estar en el campo» no se entera de nada: «No sé cómo esta señora se atreve a ir a ese programa».