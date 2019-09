La hermana de María Pombo se derrumba ante los rumores de infidelidad de su prometido Marta Pombo ha negado muy enfadada la supuesta deslealtad de su pareja y ha explicado que, aunque sea una figura pública, no todo vale

Marta Pombo está viviendo la cara más amarga de las redes sociales. Desde hace días se rumorea que su prometido, Luis Giménez, -con el que lleva ocho años y se dará el «sí, quiero» este otoño- le ha sido infiel. Incluso en las redes sociales ha llegado a subirse una imagen en la que supuestamente aparece su novio besando a otra chica.

La hermana de la influencer María Pombo había decidido no hablar sobre el tema, pero finalmente ha estallado en Instagram este martes y ha publicado varios mensajes para atajar las habladurías. En sus primeros stories, Marta Pombo llegaba a insultar a las personas que estaban hablando de su vida privada, aunque poco después se arrepentía y decidía eliminarlos.

Arrependita, la propia protagonista borraba esos vídeos porque consideraba que había sido demasiado «mal educada» y compartía otros donde pedía respeto entre lágrimas. «Estoy hasta las narices de que la peña hable, cuente, se invente lo que le salga del mismo pie sin pensar en el daño que pueden estar haciendo a otros», decía en uno de los eliminados.

«Tengo mucha rabia dentro, no lo estoy pasando nada bien. Se habla de lo que se quiere sin pensar en el daño que se está haciendo. No está siendo la mejor época, no por Luis y por mí, sino porque no ha sido una época fácil», dice. Y prosigue: «Todos tenemos nuestros problemas y, aunque seamos personajes públicos, también se hace daño, no todo compensa. Aunque exponga mi vida, no compensa». En el mismo vídeo asegura que cree a su novio y que el que aparece en la imagen besando a otra mujer no es él. Marta aseguraba que este 2019 está siendo un año muy duro. Algo que choca de lleno con la felicidad de su hermana María, que acaba de darse el «sí, quiero» con su pareja, Pablo Castellano, en una boda de ensueño.

Unas declaraciones que no han convencido a los usuarios de las redes sociales y han convertido a Marta Pombo en el blanco de todas las críticas, asegurando que eso es lo que conlleva «vender» su vida privada y dedicarse a ser influencer.