Anna Ferrer ha conseguido coronarse como una auténtica «influencer». La hija de Paz Padilla se ha graduado hace poco más de un mes en sus estudios de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, pero el «hobby» que se esconde tras sus redes sociales también constituye un trabajo para ella.

Pese a su faceta como instagramer y sus estudios, la hija de la presentadora tendrá un futuro tranquilo gracias al duro trabajo de su madre durante sus años frente a los focos de televisión y en el teatro. Y es que ayer en «Sálvame» se trató el tema de las herencias, entre muchos otros, a raíz de la venta del ático de Terelu Campos: «Antes se tenía la mentalidad de tener una casa por la herencia de nuestros hijos y según el país ha ido estando las cosas han ido cambiando. Hay quien dice "no voy a estar hipotecado toda mi vida, voy a vivir de alquiler"», dijo Raquel Bollo justo antes de que Paz Padilla confesase lo que tiene pensado dejar a su hija: « La herencia que yo le voy a dejar a mi hija es la que le he dado: su carrera. A partir de aquí me voy a gastar toda la pasta en mí. Y si sobra algo, Anna, pues para ti. De verdad, es así. A mí mi madre me dio una educación y cómo soy ahora».

Unas declaraciones que no gustaron nada a Kiko Hernández, que no dudaba en responder «Tampoco ha tenido las posibilidades que tienes tú ahora. Y conociendo el cariño que le tienes a tu hija la vas a dejar montada en el dólar», y añadió visiblemente enfadado: «Ella tiene que crear su futuro. Yo no voy a dejar de vivir por mis hijos. Que trabajen».