Heidi Klum, una «sirena» en Cerdeña

El sol de la tarde de Porto Cervo, en Cerdeña, dio más brillo si cabe a una impresionante Heidi Klum, que, vestida de Azzaro y con las sandalias en la mano, se disponía a desembarcar del yate en el que horas antes había disfrutado de una jornada de amor y navegación en compañía de su nuevo novio, Tom Kaulitz, 17 años menor que ella y batería de la banda Tokio Hotel.

La modelo lució para la ocasión su melena platina suelta y optó por un vestido de escote en pico de color negro con trasparencias al final que dejaban a la vista de todos parte de sus piernas. El precioso vestido destabaca por la prequeña pedrería que llevaba incrustada en él. Heidi completó el look con un cinturón que estilizaba su cintura y daba mayor personalidad al vestido.

La top alemana y presentadora del programa «Models on the Runway» se dirigía de esta guisa a la primera edición de la Unicef Summer Gala, que reunió la noche del pasado viernes una amplia nómina de celebridades y artistas, que no dudaron en sumarse a una velada en beneficio de la infancia.

Además de Klum, por la alfombra roja del sarao desfilaron Rita Ora, Ricky Martin y su marido, Jwan Yosef; Emily Ratajkowski o Michelle Rodríguez. Tom Kaulitz, quien además de músico oficia como modelo, es el hombre que ha sustituido a Vito Schnabel en el corazón de Heidi.